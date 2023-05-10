ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожая

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 13:38
Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожая Фото: Молодая картошка в Украине подорожала (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стремительно подорожала молодая картошка. Ее цена побила рекорд. Так, овощ сейчас стоит в 10 раз больше, чем на картофель прошлогоднего урожая. В то время как на другие ранние овощи такого разрыва цен нет.

Об этом сообщает ресурс Agrotimes.

Сколько сейчас стоит молодая картошка

Так, на крупнейшем оптовом рынке Украины во Львове– "Шувар", ранний картофель продают по 45-55 грн/кг, тогда как картошка прошлогоднего урожая стоит 4,5-5 грн/кг.

Молодая капуста стоит 50-55 грн/кг, прошлогодняя – 38-40 грн/кг. Старая морковь продается по 37-43 грн/кг. Лук стоит 43-44 грн/кг.

За свеклу просят – 7-9 грн/кг. Чеснок продают по цене 100-120 грн/кг.

Напомним, что во многих областях Украины хозяйства уже приступили к срезке спаржи. На сегодняшний день розничная цена на овощ колеблется в пределах 300 грн/кг.

В украинских супермаркетах цена молодого картофеля стартует от 50 гривен за килограмм, а заканчивается ценой 176 гривен.

Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожаяСколько сейчас стоит молодая картошка (Скриншот)

Раньше мы рассказывали, какой может быть цена на мед в этом году в Украине.

Кроме того, писали о том, как могут измениться цены на гречку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты картофель ціни в Україні