Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожая

В Украине стремительно подорожала молодая картошка. Ее цена побила рекорд. Так, овощ сейчас стоит в 10 раз больше, чем на картофель прошлогоднего урожая. В то время как на другие ранние овощи такого разрыва цен нет.

Об этом сообщает ресурс Agrotimes.

Сколько сейчас стоит молодая картошка

Так, на крупнейшем оптовом рынке Украины во Львове– "Шувар", ранний картофель продают по 45-55 грн/кг, тогда как картошка прошлогоднего урожая стоит 4,5-5 грн/кг.

Молодая капуста стоит 50-55 грн/кг, прошлогодняя – 38-40 грн/кг. Старая морковь продается по 37-43 грн/кг. Лук стоит 43-44 грн/кг.

За свеклу просят – 7-9 грн/кг. Чеснок продают по цене 100-120 грн/кг.

Напомним, что во многих областях Украины хозяйства уже приступили к срезке спаржи. На сегодняшний день розничная цена на овощ колеблется в пределах 300 грн/кг.

В украинских супермаркетах цена молодого картофеля стартует от 50 гривен за килограмм, а заканчивается ценой 176 гривен.

Сколько сейчас стоит молодая картошка (Скриншот)