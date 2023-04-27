Прибавит в цене или подешевеет? Стало известно, сколько будет стоить украинский мед в 2023 году

Сезон меда в Украине еще не начался, однако пчеловоды и пасечники уже активно к нему готовятся. В зависимости от того, как будет проходить сезон, могут меняться цены на продукт.

Сколько может стоить украинский мед в этом году - читайте ниже в материале Styler.

Пасечник Сергей Папка в комментарии AgroPortal рассказал, что в последнее время украинские пчеловоды почти не сдавали мед на импорт, а продавали его и продукты пчеловодства в розницу на территории Украины.

На импорт отправляли только маленькие партии.

"Пчеловод сам на сегодня не готов экспортировать мед, поскольку для этого многое нужно. Это и завод по переработке меда, и бумажная волокита, и то, что деньги за проданный мед возвращаются не сразу, а через несколько месяцев", - отметил пасечник Андрей Баскевич.

В то же время, он не исключает, что в дальнейшем пчеловоды будут объединяться в кооперативы и формировать экспортные партии. Стоит добавить, что сегодня цена на мед в оптовой закупке низкая.

По словам пчеловода, сейчас мед покупают по 60 грн/кг, а некоторые по 50-53 гривен. В 2022 году эта цена выросла на 30% из-за недостаточности сырья, но сейчас снова упала.

Следует понимать, что оптовая цена никогда не равна розничной. Потому в 2023 году килограмм меда может стоить 75-80 грн/кг.

Сколько стоил мед в 2022 году

В начале прошлого года произошло перечисление цен на мед. По состоянию на январь 2022 года примерно пол килограмма меда можно было приобрести за 100-150 гривен.

Ниже представлены скриншоты из популярных торговых сетей в Украине:

Судя по всему, сейчас цены на украинский мед прогнозируют меньше, чем это было в прошлом году. Эксперты пока не называют причины существенного снижения цен, однако вполне можно предположить, что это обусловлено относительной стабильностью на рынке сырья и постепенным восстановлением работы экономики в Украине.