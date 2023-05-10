ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціна на цей овоч в Україні побила рекорд: у 10 разів більше за старий урожай

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 13:38
Ціна на цей овоч в Україні побила рекорд: у 10 разів більше за старий урожай Фото: Молода картопля в Україні подорожчала (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стрімко подорожчала молода картопля. Її ціна побила рекорд. Так, овочі зараз коштують у 10 разів більше, ніж на картоплю торішнього врожаю. У той час, як на інші ранні овочі такого розриву цін немає.

Про це повідомляє ресурс Agrotimes.

Скільки зараз коштує молода картопля

Так, на найбільшому оптовому ринку України у Львові – "Шувар", ранню картоплю продають по 45-55 грн/кг, тоді як картопля торішнього врожаю коштує 4,5-5 грн/кг.

Молода капуста коштує 50-55 грн/кг, торішня – 38-40 грн/кг. Стара морква продається за 37-43 грн/кг. Цибуля коштує 43-44 грн/кг.

За буряки просять – 7-9 грн/кг. Часник продають за ціною 100–120 грн/кг.

Нагадаємо, що у багатьох областях України господарства вже розпочали зрізання спаржі. Сьогодні роздрібна ціна на овочі коливається в межах 300 грн/кг.

В українських супермаркетах ціна молодої картоплі стартує від 50 гривень за кілограм, а закінчується ціною 176 гривень.

Ціна на цей овоч в Україні побила рекорд: у 10 разів більше за старий урожайСкільки зараз коштує молода картопля (Скріншот)

Раніше ми розповідали, якою може бути ціна на мед цього року в Україні.

Крім того, писали про те, як можуть змінитись ціни на гречку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти картофель ціни в Україні