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Стоит ли запасаться. Украинцам рассказали, что будет с ценами на гречку

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 08:43
Стоит ли запасаться. Украинцам рассказали, что будет с ценами на гречку Фото: Что будет с ценами на гречку в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на гречку в Украине в последнее время продолжает снижаться. Все помнят, как еще год назад стоимость этой крупы была "космическая". Стоит ли сейчас делать запасы этого продукта, и что будет дальше с ценами, вопрос волнующий многих.

Что будет влиять на стоимость гречки для потребителей в этом году и какой прогнозируется урожай, рассказали эксперты "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Delo.ua.

Что будет с урожаем гречки в этом году?

Сейчас аграрии увеличили площади посевов, ожидается, что в этом сезоне проблем с урожаем не будет.

"Цена на гречку постепенно снижалась, поскольку по результатам прошлого, 2022 года, были сформированы определенные ее резервы. Аграрии увеличили посевные площади под эту культуру, соответственно, в этом году мы ожидаем, что размер этих площадей останется неизменным или несколько больше (прогнозировано на +5 %, всего 120 тысяч га)", - сообщили эксперты "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП).

Кроме того, в этом году увеличение площадей может быть за счет того, что в трех областях Украины завершили разминирование земель, где обычно сеяли эту культуру.

Какая будет цена на гречку?

В УСПП прогнозируют, что в этом году цены на гречку не будут существенно меняться.

"В частности, если инфляция или курс доллара в Украине не совершит внезапного скачка, то значительных изменений в ценах не будет. Именно фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на продукты в целом и гречку в частности", - отметили эксперты.

Сколько сейчас стоит гречка

В начале года средняя цена на гречку составляла 69,40 грн/кг, а в апреле килограмм крупы стоит в среднем 57,01 грн.

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, что будет с ценами на лук в Украине.

Также мы сообщали, в Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене.

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