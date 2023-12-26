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"Цена будет расти". В Украине прогнозируют рекордное подорожание самого популярного овоща

Вторник 26 декабря 2023 12:27
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"Цена будет расти". В Украине прогнозируют рекордное подорожание самого популярного овоща Фото: Картофель в Украине вырастет в цене (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картофель в Украине продолжит дорожать и, возможно, станет таким дорогим, как лук в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Syngenta.

Что будет с ценами на картофель

Руководитель компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук отметил, что в сентябре картофель стоил 4,50-5 грн/кг, поскольку его было много, а за три месяца цена выросла фактически в 2-2,5 раза - до 12-14 грн/кг кг. По словам эксперта, цена на овощ продолжит расти.

"И я думаю, что это не предел. Цена продолжит расти из-за морозов. Думаю, повторится прошлогодняя ситуация, которая имела место с луком. Неплохая цена на картофель текущего маркетингового года будет побуждать к тому, что в следующем сельхозпроизводителе бросятся засаживать свои поля "вторым хлебом". Как правило, так поступают новички", - сказал он.

Гордийчук напомнил, что высокие цены на картофель бывают не чаще, чем раз в 4-5 лет.

"В этом сезоне многим картофелеводам удалось хорошо сработать. И это приятно, ведь имеем минус по пшенице и меньшую, чем до войны, цену на подсолнечник. Однако вряд ли хорошая цена на картофель будет и в следующем году", - резюмировал он.

Сколько сейчас стоит картофель

Отметим, что сейчас в украинских супермаркетах цена картофеля 2 категории стартует от 9.99 гривен. За 1 категорию просят от 14 гривен.

&quot;Цена будет расти&quot;. В Украине прогнозируют рекордное подорожание самого популярного овощаЦена картофеля в Украине (Скриншот)

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, ожидает ли украинцев дефицит яиц.

Также мы раньше писали, эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковой ценопад".

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