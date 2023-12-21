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Эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковый ценопад". К чему следует готовиться

Четверг 21 декабря 2023 11:41
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Эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковый ценопад". К чему следует готовиться Фото: Лук в Украине дешевеет (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Татьяна Попович

Лук в Украине в декабре продолжил дешеветь, если сравнивать стоимость с прошлым годом.

Почему так происходит, рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему происходит колебание цен

С начала декабря наблюдалось заметное снижение цен на лук в Украине, при этом фермеры продавали лук в диапазоне 10-15 грн/кг в зависимости от качества и объема.

"Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом - лук сегодня вдвое дешевле", - отметила эксперт.

Что будет с ценами на лук дальше

Несмотря на снижение, общие цены на лук в Украине в этом сезоне остаются одними из самых высоких за последние пять лет.

Качество лука ухудшилось из-за широкомасштабного несоблюдения современных методов выращивания. Значительная часть лука на рынке имеет среднее или низкое качество и не подходит для продолжительного хранения. Эксперты прогнозируют, что цены могут продолжать падение, поскольку будут активно реализовывать продукцию более низкого качества.

В сезоне 2022/2023 годов наблюдался резкий рост цен на лук из-за различных глобальных и региональных событий. В частности, уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками, что превратило Украину из экспортера в крупного импортера лука.

"Засуха в Западной Европе, наводнения в Пакистане, уничтожившие значительную часть урожая лука, а также морозы в Центральной Азии оказали серьезное влияние на поставки лука. Экспортные запреты из стран Центральной Азии и Турции еще больше осложнили рынок", - резюмировала Попович.

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