Чего никогда не видят кошки, и какого цвета их мир

Кошки – удивительные создания, которые живут рядом с нами, но в то же время – в каком-то своем мире. Слух, обоняние, зрение и другие способности у них развиты иначе, чем у других животных, и тем более сильно отличаются от человеческого восприятия мира. В том числе – зрительного.

Узнайте, как пушистые друзья видят наш мир – в материале Styler ниже.

Что не видят кошки

Известно, что зрение у кошек в семь раз лучше, чем у людей. Но при этом некоторые вещи они видят лучше, чем мы.

Кошки могут различать объекты на расстоянии 60 метров, однако оптимальная дальность, где кошка отчетливо видит предметы, составляет от 75 сантиметров до 6 метров.

Объекты, расположенные рядом, кошка видит размыто и распознает преимущественно с помощью органов прикосновения.

Еще одна интересная особенность зрения кошек состоит в том, что статические объекты они видят хуже, чем подвижные.

Кроме того, животные фокусируются на движущихся объектах в горизонтальной плоскости. Движения по вертикали им распознать несколько сложнее.

Кошки имеют особое, выборочное зрение (фото: freepik)

В каких цветах кошки воспринимают мир?

Наши домашние питомцы не способны воспринимать оттенки коричневого, красного и оранжевого цветов. Они плохо различают желтый, белый и фиолетовый.

А вот лучше кошки различают серый, зеленый и синий цвета, поэтому мир для кошки голубовато-серый.