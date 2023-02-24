Что ваша кошка никогда не поймет, а в чем она - настоящий эксперт
Кошки – уникальные создания, живущие рядом с нами тысячелетиями, но продолжающие оставаться загадочными и независимыми. Питомцы понимают нас гораздо лучше, чем мы думаем, но некоторые очевидные вещи понять они просто не способны.
В чем кошки отлично разбираются, а что никогда не поймут – читайте ниже в материале Styler.
Что кошки хорошо понимают
Ваши питомцы прекрасно умеют считывать ваше настроение, и вести себя соответственно – либо с осторожностью общаться с вами, либо же пытаться приласкаться. Говорят, что настроение хозяина мгновенно передается кошке.
Пушистик понимает, что хозяин имеет над ним физическое преимущество, но при этом признавать его главенство в доме он не будет.
Также кошки понимают, что маленькие дети не всегда отдают себе отчет в своих действиях. Поэтому коты, как правило, держаться подальше от детей, ведь боятся, что последние могут нанести им вред.
Кроме того, домашние любимцы прекрасно осознают и понимают запреты, установленные хозяином.
Что кошки понять не могут
Однако, запомните, что кошка будет соблюдать запреты от хозяина и будет вести себя хорошо только в его присутствии, потому что у кошек, как и у всех других животных, отсутствует представление о добре и зле.
Именно поэтому кошка не способна понять благих намерений хозяина, делающего ей укол или ограничивающего ее в питании по рекомендации ветеринара.
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