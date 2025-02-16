Этим знакам Зодиака идеально подходят серебряные украшения. Принесут счастье и защитят от негатива

Считается, что подбор украшений по знаку Зодиака может помочь привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь или богатство. И некоторые драгоценные металлы, такие как серебро, прекрасно подходят людям, в гороскопе которых прослеживается четкая связь с водной стихией.

У эзотериков серебро ассоциируется с Луной, интуицией и внутренним равновесием. Оно обладает мощной энергетикой и считается оберегом, но лишь для определенных знаков Зодиака.

Кому подходит серебро:

Рак - серебро помогает представителям этого знака гармонизировать свое состояние, избавиться от плохого настроения, защититься от энергетических вампиров и усилить интуицию

- серебро помогает представителям этого знака гармонизировать свое состояние, избавиться от плохого настроения, защититься от энергетических вампиров и усилить интуицию Рыбы - им крашения из серебра помогают обуздать свои эмоции, принимать правильные решения, находить счастье и не совершать ошибки

- им крашения из серебра помогают обуздать свои эмоции, принимать правильные решения, находить счастье и не совершать ошибки Телец - цепочка, кольцо или любое другое украшение из серебра способно принести представителям этого знака Зодиака умиротворение и баланс. Также оно поможет избавиться от стресса, привлечь богатство

- цепочка, кольцо или любое другое украшение из серебра способно принести представителям этого знака Зодиака умиротворение и баланс. Также оно поможет избавиться от стресса, привлечь богатство Скорпион - серебро способствует раскрытию интуиции, защищает от негативной энергии и помогает справляться с внутренними переживаниями

- серебро способствует раскрытию интуиции, защищает от негативной энергии и помогает справляться с внутренними переживаниями Водолей - представителям этого знака Зодиака серебро помогает настроиться на позитивные вибрации, раскрыть оригинальность воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Если же вы хотите использовать в качестве "магнита для счастья" серебряные кольца, существует несколько "хаков", благодаря которым можно понять, на каком именно пальце нужно носить украшения.

Кольцо на большом пальце способно усилить уверенность и решительность, а на указательном - поможет в карьере. Украшение на среднем пальце защитит от негатива и усилит интуицию, а на безымянном - принесет любовь и семейное благополучие. А кольцо на мизинце способно раскрыть способности и помогает в бизнесе.