Зачем сжигают лавровый лист и почему его пепел нужно развеять. Не все это знают
Мало кто знает, но эзотерики считают лавровый лист не хорошей приправой, которую кладут в суп, а мощным "инструментом", который используют в ритуалах. Он якобы наделен невероятной энергией, способной "приманить" счастье, деньги и любовь.
Зачем жечь лаврорвый лист и в чем особенность такого ритуала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ритуал для привлечения денег
Лавровый лист считается символом удачи, счастья и исполнения желаний. И одним из самых мощных ритуалов называют именно сжигание лаврового листа.
Эзотерики верят, что когда "лаврушка" горит, она "отдает" позитивную энергию. Поэтому если вы хотите очистить дом от негатива, привлечь счастье и настроиться на волну позитивных перемен - просто сожгите листик, чтобы его запах помог избавиться от проблем.
Помимо этого, можно провести специальный ритуал на богатство. Для этого вам потребуются всего один лавровый лист, маркер, железная емкость и несколько минут времени.
Как правильно сжигать лавровый лист для привлечения денег:
- возьмите сухой лавровый лист (чем он больше и целее, тем сильнее его энергетика)
- напишите на нем свое желание (по желанию)
- зажгите лист над огнеупорной посудой и представьте, как ваше желание сбывается
- дождитесь, пока лист догорит, а затем развейте пепел на улице или спустите в воду.
Очень важно избавиться от пепла. Во-первых, так вы точно будете знать, что он не станет причиной пожара. Во-вторых, пепел лаврового листа считается "пустым", лишенным позитивной энергии. А потому его просто нужно развеять или смыть, чтобы желание сбылось еще быстрее.
Когда можно проводить ритуал с лавровым листом
Чтобы получить максимум от позитива "лаврушки", планируйте ритуал на Новолуние или Растущую Луну, когда энергия обновления и роста наиболее сильна. Также ритуал можно делать перед важными событиями или в моменты, когда хочется перемен.
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Во время написания материала были использованы источники: ukr.media, "Радіо Трек".