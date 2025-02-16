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Цим знакам Зодіаку ідеально підходять срібні прикраси. Принесуть щастя і захистять від негативу

Неділя 16 лютого 2025 15:09
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Цим знакам Зодіаку ідеально підходять срібні прикраси. Принесуть щастя і захистять від негативу Кому потрібно носити срібло (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що підбір прикрас за знаком Зодіаку може допомогти привернути в життя щастя, удачу, любов або багатство. І деякі дорогоцінні метали, як-от срібло, чудово підходять людям, в гороскопі яких простежується чіткий зв'язок з водною стихією.

Яким знакам Зодіаку підходить срібло, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У езотериків срібло асоціюється з Місяцем, інтуїцією і внутрішньою рівновагою. Воно має потужну енергетику і вважається оберегом, але лише для певних знаків Зодіаку.

Кому підходить срібло:

  • Рак - срібло допомагає представникам цього знака гармонізувати свій стан, позбутися поганого настрою, захиститися від енергетичних вампірів і посилити інтуїцію
  • Риби - їм прикраси зі срібла допомагають приборкати свої емоції, приймати правильні рішення, знаходити щастя і не робити помилок
  • Телець - ланцюжок, каблучка або будь-яка інша прикраса зі срібла здатна принести представникам цього знака Зодіаку умиротворення і баланс. Також вона допоможе позбутися стресу, привернути багатство
  • Скорпіон - срібло сприяє розкриттю інтуїції, захищає від негативної енергії та допомагає справлятися з внутрішніми переживаннями
  • Водолій - представникам цього знака Зодіаку срібло допомагає налаштуватися на позитивні вібрації, розкрити оригінальність, втілити в життя найсміливіші ідеї.

Якщо ж ви хочете використовувати як "магніт для щастя" срібні каблучки, існує кілька "хаків", завдяки яким можна зрозуміти, на якому саме пальці потрібно носити прикраси.

Каблучка на великому пальці здатна посилити впевненість і рішучість, а на вказівному - допоможе в кар'єрі. Прикраса на середньому пальці захистить від негативу і посилить інтуїцію, а на безіменному - принесе кохання і сімейне благополуччя. А каблучка на мізинці здатна розкрити здібності та допомагає в бізнесі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як правильно спалювати лавровий лист, щоб залучити багатство.

Крім цього, нещодавно стало відомо, яким знакам Зодіаку нереально пощастить вже з понеділка.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, ukr.media.

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