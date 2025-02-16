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Названы знаки Зодиака, которым нереально повезет уже с понедельника

Воскресенье 16 февраля 2025 06:24
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Названы знаки Зодиака, которым нереально повезет уже с понедельника Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя (с 17 по 23 февраля) может осчастливить представителей четырех знаков Зодиака. Удача и везение станут для них большим подарком.

Кому гороскоп на неделю сулит неожиданные перемены, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Телец

Для вас эта неделя станет временем позитивных перемен. Гороскоп сулит вам очень приятные новости, а если же у вас были сомнения в каком-то важном или сложном вопросе, судьба подскажет верное решение. Мечтам суждено сбываться, вам точно повезет.

Лев

Готовьтесь ко всплеску энергии и вдохновения! Новая неделя будет наполнена яркими эмоциями и интересными событиями. Если вы давно о чем-то мечтали, пора браться за дело - вам очень повезет. Важно просто начать двигаться вперед, а не ждать, пока чудеса придут сами.

Скорпион

Наступает неделя больших перемен, которые принесут только хорошие результаты. Прислушивайтесь к своей интуиции, у вас будут все шансы победить в важном споре. Гороскоп сулит, что вы сможете принять правильные решения.

Водолей

Вас ждет неделя приятных открытий и возможностей. Уже в ближайшие дни вам могут сделать предложение, от которого точно не стоит отказываться. Этот период принесет вам радость и вдохновение, а в личной жизни возможны позитивные перемены.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что Вселенная исполнит заветные мечты трех знаков Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Spiritualify, Metro.

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