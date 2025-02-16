Названы знаки Зодиака, которым нереально повезет уже с понедельника

Новая неделя (с 17 по 23 февраля) может осчастливить представителей четырех знаков Зодиака. Удача и везение станут для них большим подарком.

Телец

Для вас эта неделя станет временем позитивных перемен. Гороскоп сулит вам очень приятные новости, а если же у вас были сомнения в каком-то важном или сложном вопросе, судьба подскажет верное решение. Мечтам суждено сбываться, вам точно повезет.

Лев

Готовьтесь ко всплеску энергии и вдохновения! Новая неделя будет наполнена яркими эмоциями и интересными событиями. Если вы давно о чем-то мечтали, пора браться за дело - вам очень повезет. Важно просто начать двигаться вперед, а не ждать, пока чудеса придут сами.

Скорпион

Наступает неделя больших перемен, которые принесут только хорошие результаты. Прислушивайтесь к своей интуиции, у вас будут все шансы победить в важном споре. Гороскоп сулит, что вы сможете принять правильные решения.

Водолей

Вас ждет неделя приятных открытий и возможностей. Уже в ближайшие дни вам могут сделать предложение, от которого точно не стоит отказываться. Этот период принесет вам радость и вдохновение, а в личной жизни возможны позитивные перемены.