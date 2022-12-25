Новогодний хит 2023: бюджетный салат, который заменит Оливье
Если вам немного приелся традиционный Оливье, предлагаем приготовить ему достойную альтернативу – салат с куриной печенью и грибами. А еще это блюдо достаточно бюджетное.
Рецептом салата поделились на канале YouTube Марусина кухня.
Составляющие:
- Куриная печень – 300 г
- Шампиньоны – 300 г
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 250 г
- Горошек консервированный – 150 г
- Майонез – 2-3 ложки
- Масло подсолнечное (для жарки) – 1-2 ст. ложки
- Соль по вкусу
- Молотый черный перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Нарежьте мелко лук. Разогрейте на сковороде масло, положите лук и грибы. Прожарьте до готовности грибов и отложите на бумажное полотенце для впитывания лишнего масла.
Отварите в воде куриную печень 15-20 минут.
Нарежьте кубиком отварную морковь. После того как печень остынет, нарежьте ее кусочками.
Кубиком нарежьте огурцы и отожмите лишнюю влагу.
Смешайте в глубокой емкости все ингредиенты. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Наш салат готов. Готовьте и наслаждайтесь!
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