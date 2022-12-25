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Новогодний хит 2023: бюджетный салат, который заменит Оливье

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Воскресенье 25 декабря 2022 08:30
Новогодний хит 2023: бюджетный салат, который заменит Оливье Рецепт салата (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам немного приелся традиционный Оливье, предлагаем приготовить ему достойную альтернативу – салат с куриной печенью и грибами. А еще это блюдо достаточно бюджетное.

Рецептом салата поделились на канале YouTube Марусина кухня.

Составляющие:

  • Куриная печень – 300 г
  • Шампиньоны – 300 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 250 г
  • Горошек консервированный – 150 г
  • Майонез – 2-3 ложки
  • Масло подсолнечное (для жарки) – 1-2 ст. ложки
  • Соль по вкусу
  • Молотый черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте мелко лук. Разогрейте на сковороде масло, положите лук и грибы. Прожарьте до готовности грибов и отложите на бумажное полотенце для впитывания лишнего масла.

Отварите в воде куриную печень 15-20 минут.

Нарежьте кубиком отварную морковь. После того как печень остынет, нарежьте ее кусочками.

Кубиком нарежьте огурцы и отожмите лишнюю влагу.

Смешайте в глубокой емкости все ингредиенты. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Наш салат готов. Готовьте и наслаждайтесь!

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