И мы это все едим. Химик показал, сколько микробов живет на кухонной доске (видео)

Всем нам кажется, что если хорошо помыть кухонные принадлежности, то они будут чистыми. Но от человеческого глаза скрываются миллионы микробов, от которых просто нереально избавиться. И одним из самых грязных предметов на кухне является доска.

О том, какие микробы могут жить на кухонной доске, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию химика Глеба Репича в Instagram .

Сколько микробов живет на кухонной доске

Химик для своего эксперимента взял три доски - деревянную, пластмассовую и каменную. Каждую доску в течение длительного времени использовали во время приготовления блюд, но перед исследованием Репич их тщательно помыл и с каждой взял бактериальный посев. Затем поместил образцы на сутки в термостат. С деревянной доски он дополнительно взял образцы, чтобы проверить, есть ли там колонии грибов.

Спустя сутки химик получил результаты. Больше всего микробов выросло на пластмассовой доске. На деревянной их было меньше, а вот на каменной - колоний не выросло.

"Это фекальные бактерии. Может быть все что угодно - от кишечной палочки до сальмонеллы. Они всегда присутствуют в мясе и попадают туда из кишечника кур, когда их убивают. Но это и не удивительно, потому что на пластиковых и деревянных досках образуются глубокие трещины, в которых скапливаются грязь, плесень и бактерии, поэтому их просто невозможно отмыть до конца", - говорит Репич.

Он также добавил, что дерево само по себе является хорошим субстратом для выращивания грибков. А вот на досках из искусственного камня не образуются трещины, поэтому их легко отмыть от остатков пищи, соответственно микробы там не разрастаются.

Реакция пользователей соцсетей на эксперимент

Под постом химика многие пользователи соцсети оставили комментарии. Некоторые подвергают сомнению результаты этого исследования.

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