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"Питомник бактерий". Химик показал, что "живет" в молочных продуктах с базара: видео

Вторник 06 февраля 2024 11:25
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"Питомник бактерий". Химик показал, что "живет" в молочных продуктах с базара: видео Безопасна ли молочка с базара (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Значительная часть украинцев предпочитает покупать молочные продукты на базаре, потому что там они вроде бы как более качественные, потому что домашние. Но действительно ли эта продукция безопасна для употребления?

О том, какие микробы содержатся в молочных продуктах из базара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию химика Глеба Репича в Instagram.

Сколько микробов в молочных продуктах из базара

Химик на рынке купил три бутылки домашнего молока и сметану. Из всех продуктов взял образцы, нанес на чашки Петри и поставил на сутки в термостат, чтобы проверить, вырастут ли там колонии микробов.

"Первый образец молока показал ноль микробов. А это невозможно для свежего молока. Значит, оно на самом деле кипяченое, хотя на рынке сказали, что утреннее", - говорит Репич.

Второй образец молока показал немного колоний, третий - просто питомник бактерий.

"А образец сметаны полностью покрыт колониями бактерий. Мне такие результаты не показывали даже образцы из фекалий", - говорит исследователь.

После этого химик направил образцы в лабораторию, чтобы узнать, есть ли там микробы, способные вызвать у человека кишечно-желудочное расстройство.

В образцах молока обнаружили микробы Klyuvera intermedia - это фекальная флора, вызывающая расстройство у человека. А еще там были Cerratia liguefaciens - скорее всего, это безопасная бактерия. Также в молоке обнаружили Citibakter braaki - это фекальная бактерия, которая тоже вызывает расстройство.

"А теперь самое интересное. Из сметаны я выделил три вида микробов и среди них тоже есть фекальная. Я думаю теперь вы понимаете, почему я на базаре не покупаю продуктов. И дело не только в микробах, там сплошной подделка и разведение продукции, как в случае с этой сметаной. И, конечно, никакого контроля качества и безопасности этих продуктов", - добавляет Репич.

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