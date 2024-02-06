"Питомник бактерий". Химик показал, что "живет" в молочных продуктах с базара: видео

Значительная часть украинцев предпочитает покупать молочные продукты на базаре, потому что там они вроде бы как более качественные, потому что домашние. Но действительно ли эта продукция безопасна для употребления?

О том, какие микробы содержатся в молочных продуктах из базара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию химика Глеба Репича в Instagram.

Сколько микробов в молочных продуктах из базара

Химик на рынке купил три бутылки домашнего молока и сметану. Из всех продуктов взял образцы, нанес на чашки Петри и поставил на сутки в термостат, чтобы проверить, вырастут ли там колонии микробов.

"Первый образец молока показал ноль микробов. А это невозможно для свежего молока. Значит, оно на самом деле кипяченое, хотя на рынке сказали, что утреннее", - говорит Репич.

Второй образец молока показал немного колоний, третий - просто питомник бактерий.

"А образец сметаны полностью покрыт колониями бактерий. Мне такие результаты не показывали даже образцы из фекалий", - говорит исследователь.

После этого химик направил образцы в лабораторию, чтобы узнать, есть ли там микробы, способные вызвать у человека кишечно-желудочное расстройство.

В образцах молока обнаружили микробы Klyuvera intermedia - это фекальная флора, вызывающая расстройство у человека. А еще там были Cerratia liguefaciens - скорее всего, это безопасная бактерия. Также в молоке обнаружили Citibakter braaki - это фекальная бактерия, которая тоже вызывает расстройство.

"А теперь самое интересное. Из сметаны я выделил три вида микробов и среди них тоже есть фекальная. Я думаю теперь вы понимаете, почему я на базаре не покупаю продуктов. И дело не только в микробах, там сплошной подделка и разведение продукции, как в случае с этой сметаной. И, конечно, никакого контроля качества и безопасности этих продуктов", - добавляет Репич.