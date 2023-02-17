Под микроскопом. Украинцам показали, что живет на поверхности магазинной курятины (видео)

Украинский химик Глеб Репич проверил куриное филе на наличие бактерий. Для этого эксперт взял бактериальный посев с поверхности мяса и изучил его под микроскопом. Результаты оказались шокирующими.

О том, "кто живет на мясе", эксперт рассказал на своей странице в Instagram.

Какие бактерии живут на мясе

На поверхности куриного филе Репич обнаружил кишечную палочку - это типичный индикатор фекального загрязнения.

"Вообще кишечная палочка постоянно живет в нашем кишечнике. Однако существуют и патогенные штаммы, которые могут вызвать серьезные отравления. А мясо само по себе часто заражено фекалиями тех животных, из которых его добывают. Поэтому там может быть и кишечная палочка и сальмонелла", - говорит химик.

Эксперт отмечает, что именно из-за сальмонеллы не стоит оставлять мясо на ночь размораживать на кухне в тепле, где бактерии могут хорошо расплодиться.

"Обязательно имейте отдельную доску для обработки мяса и достаточно обрабатывайте его термически. Именно тогда оно будет абсолютно безопасным", - говорит он.

Как правильно обрабатывать мясо

"На самом деле фекальные бактерии - это достаточно типичная ситуация, поэтому при приготовлении мяса обязательно нужно придерживаться несложных рекомендаций", - говорит Репич.

Эксперт советует следовать этим шагам: