Под микроскопом. Украинцам показали, что живет на поверхности магазинной курятины (видео)
Украинский химик Глеб Репич проверил куриное филе на наличие бактерий. Для этого эксперт взял бактериальный посев с поверхности мяса и изучил его под микроскопом. Результаты оказались шокирующими.
О том, "кто живет на мясе", эксперт рассказал на своей странице в Instagram.
Какие бактерии живут на мясе
На поверхности куриного филе Репич обнаружил кишечную палочку - это типичный индикатор фекального загрязнения.
"Вообще кишечная палочка постоянно живет в нашем кишечнике. Однако существуют и патогенные штаммы, которые могут вызвать серьезные отравления. А мясо само по себе часто заражено фекалиями тех животных, из которых его добывают. Поэтому там может быть и кишечная палочка и сальмонелла", - говорит химик.
Эксперт отмечает, что именно из-за сальмонеллы не стоит оставлять мясо на ночь размораживать на кухне в тепле, где бактерии могут хорошо расплодиться.
"Обязательно имейте отдельную доску для обработки мяса и достаточно обрабатывайте его термически. Именно тогда оно будет абсолютно безопасным", - говорит он.
Как правильно обрабатывать мясо
"На самом деле фекальные бактерии - это достаточно типичная ситуация, поэтому при приготовлении мяса обязательно нужно придерживаться несложных рекомендаций", - говорит Репич.
Эксперт советует следовать этим шагам:
- Не держать мясо в тепле, иначе бактерии быстро размножаться, и если там были патогенные штаммы, они могут выработать токсины, которые останутся даже после приготовления.
- Должна бить отдельная доска для обработки мяса.
- Обязательно термически обрабатывать мясо.
- Мойте посуду и ножи с моющим средством.
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