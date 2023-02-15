Как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез: правда и мифы

Известный украинский предприниматель из Одессы Андрей Ставницер заболел сальмонеллезом после завтрака в кафе. Несколько недель назад мы писали, что в Киеве посетители популярного заведения тоже отравились . И в последнее время о подобных случаях отравлений в заведениях питания по стране говорят все больше… А вина всему - некачественные яйца.

А тем временем, вероятно, лучше воздержаться в кафе от завтраков, содержащих сырые яйца. А больше о том, как правильно есть яйца и не заразиться сальмонеллезом - читайте в нашем материале.

Более того, по предварительной информации, все заведения получали яйца от одного поставщика (название которого мы не будем раскрывать до того, как компания не озвучит свою позицию). Хотелось бы верить, что это досадная случайность.

В целом основной причиной инфицирования сальмонеллами медики называют употребление пищи, содержащей значительное количество бактерий. Чаще всего это яйца и мясо птиц, а также другие мясные продукты, которые неправильно обработаны или хранились в условиях, способствующих размножению микроорганизмов.

Тут стоит обратить внимание, что подобные риски повышаются на фоне перебоев энергоснабжения из-за проблем со светом в результате российских ракетных и дроновых ударов по энергообъектам в Украине, о чем предупреждают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве. Специалисты подчеркивают, что заведений общественного питания должно обеспечить контроль прослеживаемости пищевых продуктов/сырья, сроков их хранения и контроль температурного режима на всех этапах обращения.

Яйца и риск подцепить сальмонеллез

Как свидетельствует статистика, в подавляющем большинстве случаев (96-98%) инфицирование связано с потреблением загрязненной сальмонеллой пищи. Вот как расположены продукты питания по риску загрязнения сальмонеллами:

яйца и изделия из них,

мясо животных и изделия из него,

рыба и морепродукты,

молоко и молокопродукты,

овощи и фрукты.

Что касается высокой живучести сальмонелл в продуктах медики Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины отмечают, что такие микроорганизмы в воде хранятся до 5 месяцев, в мясе - около 2-4 месяцев, в замороженном мясе - 6 месяцев, в молоке - 20 дней, кефире - до 2 месяцев, сливочном масле - до 4 месяцев.

Отметим, что соление и копчение на этого возбудителя влияют незначительно, а вопреки распространенному мифу о "защите" от заразы с помощью морозильника - на самом деле заморозка даже увеличивает сроки выживания микроорганизмов в продуктах.

Что такое сальмонеллез и как инфицируются

Это кишечная инфекция, что передается в большинстве случаев с пищей, а вызывают ее микробы рода сальмонелл (Salmonella). Характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма, могут быть осложнения, возможно развитие почечной недостаточности.

Сальмонеллы, попадая в организм, селятся на стенках тонкого кишечника, где проникают в ткани и начинают размножаться. Способны они проникать и в лимфатические узлы и кровь человека. Чаще результатом инфицирования является желудочно-кишечная форма болезни, наиболее опасные для жизни - тифовидная и септическая формы.

Как уберечься, употребляя яйца

Никакой специальной вакцины от сальмонеллеза не существует, и во избежание инфицирования врачи рекомендуют придерживаться таких профилактических мер при употреблении яиц:

жарить яйца следует с обеих сторон ( вопреки мифу о якобі достаточной прожарке лишь с одной ), а варить - не менее 10 минут;

), а варить - не менее 10 минут; не пейте сырые яйца, откажитесь от употребления яичницы "глазуньи", от домашнего майонеза с сырыми яйцами;

перед использованием яйца рекомендуют предварительно помыть в 2% растворе питьевой соды, а затем промыть в проточной воде;

использование гусиных и утиных яиц можно только в тесто;

применяйте для мяса, рыбы, птицы и яиц достаточную термическую обработку.

Профилактика на бытовом уровне и с другими продуктами:

кипятите молоко;

для готовых и сырых продуктов необходимо использовать отдельную посуду, ножи, разделочные доски;

скоропортящиеся продукты (вареные колбасы, мясные салаты, молочные продукты и другие) следует хранить в холодильниках при температуре не выше 8 градусов;

соблюдайте правила личной гигиены, внимательно следить за гигиеной маленьких детей, мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением;

при покупке пищевых продуктов обращайте внимание на конечный срок годности и условия хранения, при необходимости требуйте сопроводительную документацию, удостоверяющую качество и происхождение продуктов (качественное удостоверение, сертификат качества, декларация производителя);

употреблять блюда необходимо сразу после приготовления, при повторном употреблении - подвергать их термической обработке;

перед потреблением овощи и ягоды нужно мыть под проточной водой или ошпарить кипятком.

Симптомы заболевания и что делать

Первые признаки инфицирования при проникновении сальмонелл в организм с пищей могут появиться уже через несколько часов, или в течение 3 дней, но обычно - в течение первых суток.

При контактно-бытовом заражении инкубационный период может увеличиться до 8 дней.

Симптомы и тяжесть заболевания определяются формой ее протекания. Так, желудочно-кишечная форма, возникающая почти в 98% случаев инфицирования, характеризуется:

резким повышением температуры тела,

слабостью,

ознобом,

головной болью,

тошнотой и болями в животе,

изнурительным поносом.

Если болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается увеличение печени и селезенки, а также обезвоживание.

В случае обнаружения подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачам для уточнения диагноза и последующего лечения. Помните, что лечение как детей, так и взрослых должно проводиться только в стационарных условиях.

В любом случае не следует заниматься самолечением и принимать антибиотики - тут медики развеивают еще один миф - так как возбудитель может быть к ним устойчивым и в результате неправильного лечения человек может стать скрытым носителем инфекции и заражать других.