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Харків засипало градом: синоптики назвали причину

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Харків, Субота 07 серпня 2021 16:19
Харків засипало градом: синоптики назвали причину Фото: у Харкові сьогодні випав рясний град (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 серпня у двох районах Харкова випав рясний град. В результаті несприятливих погодних умов були пошкоджені рослини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вказано, що рясні опади пройшли ранком у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки.

За інформацією синоптиків, потужні грози та великий град виникли під впливом циклону з центром над країнами Балтії.

Таким чином, надходження вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.

Фото: у Харкові сьогодні випав рясний град (facebook.com/kharkivmeteo)

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