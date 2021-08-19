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Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами

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Четвер 19 серпня 2021 06:34
Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами Фото: погода в Україні зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 19 серпня, визначатиметься впливом циклону Luciano, який підступив до Європи, принісши до багатьох країн істотне зниження температури повітря. На більшій частині території України стовпчики термометрів теж опустяться, хоча спека в ряді регіонів не поспішатиме йти.

Про це передали в Укргідрометцентрі.

Так, вище +30 градусів у четвер очікується в Харківській, Донецькій і Луганській областях, а ось у Дніпропетровській, Запорізькій Полтавській і Херсонській областях, а також у Криму температура повітря теж буде досить висока - від +27 до +29 градусів. При цьому в зазначених регіонах пройдуть грозові дощі, очікується посилення вітру.

Метеорологи попереджають, що місцями ймовірні шквали та навіть град.

Також дощитиме в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Опади не прогнозуються в західних, північних і деяких центральних регіонах. Але там посвіжішає - температура повітря буде близько +22... +24 градусів у денний час.

Як зазначили синоптики, через циклон в Україні різке похолодання вже відчули жителі західних, північних та Вінницької областей і протягом наступних двох діб більш прохолодне повітря пошириться всією територією країни.

Такий розвиток погодної ситуації підтверджують карти синоптиків. Так, до кінця тижня спека в східних областях спаде, і в цілому термометри коливатимуться між показниками +21... +27 градусів скрізь.

У п'ятницю, 20 серпня, грозові дощі пройдуть на всьому Лівобережжі. У суботу, 21 серпня, опадами накриє також і західні області. У неділю, 22 серпня, дощі залишаться тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами

Карта погоди в Україні на 20 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами

Карта погоди в Україні на 21 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами

Карта погоди в Україні на 22 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Додамо, що перед цим синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження на 20 серпня.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи будуть у Києві дощі на святкові вихідні, приурочені до Дня Незалежності.

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