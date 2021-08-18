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Зливи, град та шквали накриють Україну: названо дату

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Київ, Середа 18 серпня 2021 14:30
Зливи, град та шквали накриють Україну: названо дату Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики Українського Гідрометцентру оголосили штормове попередження на завтра. Дощі, град та шквали накриють більшість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, град, шквали 15-20 м/с.

Крім того, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні зіпсується у четвер, 19 серпня.

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