Зливи, град та шквали накриють Україну: названо дату
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики Українського Гідрометцентру оголосили штормове попередження на завтра. Дощі, град та шквали накриють більшість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, град, шквали 15-20 м/с.
Крім того, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні зіпсується у четвер, 19 серпня.