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Синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності

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Київ, Середа 18 серпня 2021 13:19
Синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності Фото: Синоптики розповіли про погоду на День Незалежності (faceboo.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві готуються до грандіозного святкування 30-річчя Незалежності України. Синоптики розповіли, якою буде погода в столиці 24 серпня і в передсвяткові дні, на які заплановано багато заходів на відкритому повітрі.

Прогноз погоди з 19 по 24 серпня - дивіться нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом Наталки Діденко, святкові вихідні будуть помірно теплими, а опади очікуються мінімальними, та й то - вночі.

22 серпня дощу не передбачається. Вдень буде +24 градуси, ввечері +18+20 градусів.

А ось в ніч з 22 на 23 серпня ймовірні невеликі опади.

На День Державного Прапора, 23-го серпня, у Києві буде сонячно, +25 градусів.

Такою ж буде погода і на День Незалежності, сонячною і без опадів. Температура +24+26 градусів, вночі - ідеально для гулянь,+18+20.

На Яблучний Спас, 19 серпня, в столиці, за словами синоптика, може затриматися хмарність, але опади малоймовірні.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.

Синоптик Gismeteo дають менш оптимістичний прогноз, не виключаючи ймовірності вологості, хмарності і дощів на святкові дні. Вони, нагадаємо, триватимуть з 21 по 24 серпня, а 23-тє число українці повинні будуть відпрацювати в суботу, 28 серпня.

Синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раньше синоптики налякали українців затяжним похолоданням, розповівши, що буде з погодою в країні до кінця серпня.

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