В этих молодых овощах - больше всего нитратов: не спешите класть их в корзину

Хрустящая редиска, нежная зелень, первые огурчики - рука так и тянется наполнить корзину. Однако специалисты призывают к осмотрительности: именно в ранней, особенно тепличной, продукции может скрываться повышенное содержание нитратов, которые далеко не безопасны для нашего здоровья.
В каких ранних овощах больше всего нитратов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые являются естественной составляющей почвы и необходимы растениям для роста. Растения активно поглощают их, особенно в период интенсивного развития. Чтобы ускорить созревание и получить щедрый ранний урожай, производители часто используют азотные удобрения. В условиях короткого светового дня ранней весной, особенно при выращивании в теплицах, растения не успевают полностью переработать эти нитраты на белки и аминокислоты. Как результат, избыток нитратов накапливается в стеблях, листьях и корнеплодах.
Не все овощи одинаково подвержены накоплению нитратов. К "чемпионам" по их содержанию традиционно относят:
Листовые овощи и зелень
Салат (особенно ранний тепличный), шпинат, руккола, укроп, петрушка, зеленый лук, молодая капуста. Нитраты концентрируются преимущественно в черешках листьев и стеблях.
Корнеплоды
Редис, свекла, ранняя морковь. В этих овощах больше всего нитратов обычно содержится в верхней и нижней частях корнеплода, а также близко к кожуре.
Ранние тепличные овощи
Огурцы, кабачки, выращенные вне сезона в закрытом грунте, также могут содержать повышенные дозы нитратов из-за интенсивной подкормки.
Сами по себе нитраты относительно безопасны. Опасность представляют нитриты, в которые нитраты превращаются уже в организме человека под действием определенных бактерий. Нитриты могут вызывать метгемоглобинемию - состояние, при котором нарушается способность крови переносить кислород. Это особенно опасно для младенцев до года, у которых еще недостаточно развиты ферментные системы. Также нитриты могут реагировать с аминами в желудке, образуя нитрозамины - потенциально канцерогенные соединения. Хотя риск для взрослых при умеренном потреблении овощей считается невысоким, регулярное поступление больших доз нитратов может негативно влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы.
Как уменьшить риски? Советы потребителям
Полностью отказываться от ранних овощей не стоит, ведь они являются источником витаминов и клетчатки. Однако соблюдая простые правила, можно значительно снизить количество нитратов, попадающих в ваш организм:
Покупайте с умом
Старайтесь выбирать овощи соответствующего сезона, выращенные в открытом грунте, если есть такая возможность. Избегайте подозрительно больших для ранней весны экземпляров. Покупайте продукцию у проверенных продавцов.
Разнообразие - залог безопасности
Не налегайте на один вид овощей или зелени. Чем разнообразнее ваш рацион, тем меньше риск получить чрезмерную дозу нитратов из какого-то одного источника.
Мойте овощи
Всегда тщательно мойте овощи и зелень под проточной водой.
Замачивайте
Зелень (салат, шпинат, укроп, петрушку) можно замочить в чистой холодной воде на 30-60 минут. Это поможет "вымыть" часть нитратов.
Чистите и обрезайте
У корнеплодов (редис, свекла, морковь) срезайте верхушку и хвостик, где концентрация нитратов самая высокая, и очищайте кожуру. У капусты удаляйте верхние листья и кочан. У зелени удаляйте грубые стебли.
Термическая обработка
Варка (особенно в большом количестве воды, которую потом сливают) существенно снижает содержание нитратов (до 50-80%). Жарка, тушка и приготовление на пару менее эффективны в этом плане.
Особое внимание детям
Будьте крайне осторожны, вводя ранние овощи в рацион младенцев. Лучше использовать специализированное детское питание промышленного производства, которое проходит контроль на содержание нитратов.
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В материале использованы следующие источники - Health, Cleveland Clinic, Eat this, not That.