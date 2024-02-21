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Цибульники – не просто оладьи! Это старинное украинское блюдо придется вам по вкусу

Среда 21 февраля 2024 07:45
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Цибульники – не просто оладьи! Это старинное украинское блюдо придется вам по вкусу Как приготовить цибульники (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Цибульники – это очень вкусное блюдо, которое было несколько веков назад очень распространено на Прикарпатье. По легенде, блюдо возникло во Львове, который был в осаде у врага. Люди вынуждены были есть только лук и придумывали из него разнообразные блюда. Готовили цибульники из обыкновенного лука, муки и яиц. А иногда в начинку добавляют мясной фарш или измельченные грибы.

Как готовить цибульники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинарки Лилии Цвет.

Что вам понадобится:

  • Лук репчатый - 4 шт.
  • Масло растительное - 4 ст. ложки
  • Мука пшеничная - 0,75 стакана
  • Перец черный молотый - ¼ ч. ложки
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • соль - 1 ч. ложка
  • Яйца куриные - 3 шт.

Как готовить цибульники

Лук чистим и нарезаем полукольцами или помельче. Складываем в миску и солим, оставляем на 10 минут, чтобы лук пустил сок. Яйца взбиваем с помощью венчика. Вливаем яичную смесь в лук. Хорошо размешиваем.

Всыпаем просеянную с разрыхлителем муку. С помощью лопатки замешиваем тесто.

Сковороду разогреваем на среднем огне и добавляем растительное масло. Выкладываем тесто на сковороду с помощью ложки. Жарим на среднем огне до образования золотистой корочки.

Подают цибульники со сметаной - как самостоятельное блюдо, или - как дополнение к первым блюдам.

Раньше мы рассказывали о том, как готовить старинное блюдо горохляники.

А еще писали о том, как готовится мясной хлебец или заяц.

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