Цибульники – не просто оладьи! Это старинное украинское блюдо придется вам по вкусу

Цибульники – это очень вкусное блюдо, которое было несколько веков назад очень распространено на Прикарпатье. По легенде, блюдо возникло во Львове, который был в осаде у врага. Люди вынуждены были есть только лук и придумывали из него разнообразные блюда. Готовили цибульники из обыкновенного лука, муки и яиц. А иногда в начинку добавляют мясной фарш или измельченные грибы.

Как готовить цибульники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинарки Лилии Цвет.

Что вам понадобится:

Лук репчатый - 4 шт.

Масло растительное - 4 ст. ложки

Мука пшеничная - 0,75 стакана

Перец черный молотый - ¼ ч. ложки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

соль - 1 ч. ложка

Яйца куриные - 3 шт.

Как готовить цибульники

Лук чистим и нарезаем полукольцами или помельче. Складываем в миску и солим, оставляем на 10 минут, чтобы лук пустил сок. Яйца взбиваем с помощью венчика. Вливаем яичную смесь в лук. Хорошо размешиваем.

Всыпаем просеянную с разрыхлителем муку. С помощью лопатки замешиваем тесто.

Сковороду разогреваем на среднем огне и добавляем растительное масло. Выкладываем тесто на сковороду с помощью ложки. Жарим на среднем огне до образования золотистой корочки.

Подают цибульники со сметаной - как самостоятельное блюдо, или - как дополнение к первым блюдам.