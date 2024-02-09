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Заяц или мясной хлебец: как готовить аутентичное блюдо Западной Украины

Пятница 09 февраля 2024 07:45
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Заяц или мясной хлебец: как готовить аутентичное блюдо Западной Украины Как готовить старинное блюдо "мясной заяц" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мясной хлебец на Западной Украине называют еще "фальшивый заяц", потому что это блюдо готовят из разного мяса, но не из зайца. Якобы в старину охота и свежина была доступна не для всех, а мясное блюдо хотелось поставить на стол, поэтому придумали, как его готовить иначе. Это блюдо до сих пор готовят на праздники в городах Западной Украины. И "заяц" популярен также в Европе и Америке – там его называют террин.

Как приготовить мясной хлебец "заяц", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится

  • Свинина - 1 кг
  • Говядина - 500 г
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Панировочные сухари - 100 г
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый
  • Смесь специй
  • Масло
  • Кетчуп

Как приготовить "зайца"

Мясо нарезаем кусками и измельчаем на мясорубке до состояния фарша. Лук мелко шинкуем и жарим в подсолнечном масле до мягкости.

Панировочные сухари разводим молоком или водой - жидкости добавляем ровно столько, чтобы получилась масса похожая на кашу. Получившуюся смесь вмешиваем в фарш.

Добавляем жареный лук, соль, перец и любимые ароматные травы. Хорошо вымешиваем все и выкладываем в смазанную маслом прямоугольную форму для кекса. Если нет такой формы, можно сформировать хлебец руками и выложить на смазанный маслом противень.

Ставим в нагретую до 180 градусов духовку и запекаем 60 минут. Если корочка сверху будет подгорать, накрываем хлебец фольгой. Через час достаем хлебец, смазываем сверху кетчупом и возвращаем в раскаленную духовку на 10 минут, чтобы кетчуп сверху превратился в румяную корочку.

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