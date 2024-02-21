Цибульники - не просто оладки! Ця старовинна українська страва прийдеться вам до смаку

Цибульники - це дуже смачна страва, яка була декілька століть тому дуже поширена на Прикарпатті. За легендою, блюдо виникло у Львові, який був в облозі у ворога. Люди змушені були їсти тільки цибулю і вигадували з неї різноманітні страви. Готували цибульники зі звичайної цибулі, борошна та яєць. А ще інколи в начинку додають м'ясний фарш або подрібнені гриби.

Як готувати цибульники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал кулінарки Лілії Цвіт.

Що вам знадобиться:

Цибуля ріпчаста - 4 шт.

Олія - 4 ст. ложки

Борошно пшеничне - 0,75 стакана

Перець чорний мелений - ¼ ч. ложки

Розпушувач - 1 ч. ложка

Сіль - 1 ч. ложка

Яйця курячі - 3 шт.

Як готувати цибульники

Цибулю чистимо та нарізаємо півкільцями або дрібніше. Складаємо у миску та солимо, залишаємо на 10 хвилин, щоб цибуля пустила сік. Яйця збиваємо за допомогою віночка. Вливаємо яєчну суміш в цибулю. Добре розмішуємо.

Всипаємо просіяне з розпушувачем борошно. За допомогою лопатки замішуємо тісто.

Сковороду розігріваємо на середньому вогні та додаємо олію. Викладаємо тісто на сковороду за допомогою ложки. Смажимо на середньому вогні до утворення золотистої скоринки.

Подають цибульники зі сметаною - як самостійну страву, або - як додаток до перших страв.