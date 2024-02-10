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Как готовить старинное украинское блюдо горохляники: это невероятно просто и вкусно

Суббота 10 февраля 2024 07:45
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Как готовить старинное украинское блюдо горохляники: это невероятно просто и вкусно Как готовить аутентичное блюдо горохляники (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Горохляники – старинное украинское блюдо, хотя эксперты говорят, что возраст его относительно "молодой", около ста лет. Это блюдо было очень популярно в 50-х годах прошлого столетия, а сейчас горохляники почти не готовят. Но это отличное блюдо для завтрака или ужина.

Как готовить старинные горохляники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Amazing Ukraine.

Что вам понадобится:

  • Горох - 1 стакан
  • Вода - 2 стакана
  • Мука пшеничная - 5 ст. ложки
  • Поваренная соль - 0.5 ч. ложки
  • Перец черный молотый - 0.5 ч. ложки
  • Петрушка сушеная - 1 ч. ложка
  • Подсолнечное масло - 100 мл
  • Куриное яйцо - 1 шт.
  • Сухари панировочные - 5 ст. ложки
  • Лук репчатый - 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала нужно сварить горох. Горох промываем и заливаем проточной холодной водой, желательно на ночь. Воды для замачивания необходимо столько, чтоб она покрывала горох на один сантиметр.

Промываем горох второй раз, воду сливаем, добавляем чистую воду из расчета 1 до 2. Можно добавить мясной бульон.

Ставим кастрюлю на средний огонь, доводим до закипания, затем огонь убавляем, гороховую кашу солим по своему вкусу. Когда горох будет вариться, регулярно помешивать его.

Готовим к развариванию гороха и испарению жидкости. Если она улетучивается раньше, добавляем еще немного, пока горох полностью не разварится и не перестанет хрустеть.

Если необходимо приминаем горох пестиком до пюреобразной массы. Нужно чтобы горох полностью охладел.

В двух столовых ложках масла на сковороде обжариваем очищенный от шелухи и нарезанный мелко лук. Добавляем ее в гороховое пюре.

Вводим куриное яйцо, муку пшеничную, петрушку сушеную, соль, перец черный молотый. Все хорошо перемешиваем.

Из полученной гороховой массы формируем горохляники круглой формы и обваливаем в панировочных сухарях.

Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета.

Подаем на стол со шкварками, толченым чесноком и сметаной.

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