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Эти знаки Зодиака разбогатеют в октябре: вы будете притягивать деньги, как магнит

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Четверг 13 октября 2022 06:30
Эти знаки Зодиака разбогатеют в октябре: вы будете притягивать деньги, как магнит Фото: Гороскоп на октябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь расскажет о трех знаках Зодиака, которым в середине осени будет безумно везти с деньгами, ведь они будут притягивать их, как магнитом.

Об этом пишет SantePlus.

Телец

Несмотря на некоторые трудности на работе, удача вот-вот улыбнется представителям знака Телец. Благодаря помощи Юпитера они увидят, как их прогресс превратится в сверхдоходные денежные поступления.

С другой стороны, Меркурий поможет им создать способности для общения, расширить круг партнеров. Плоды их усилий не заставят себя долго ждать.

Лев

Октябрь не обойдется без испытаний для уроженцев Льва, но в плане финансов он будет лучшим. Эти вызовы будут побуждать их превзойти самих себя и запастись энергией для всего, чего они хотят достичь.

Прибыли даже превысят их ожидания в течение этого осеннего периода. Благодаря способности убеждать, соблазнять и красноречиво общаться вы добьетесь всего, что пожелаете.

Весы

Октябрь кажется интенсивным месяцем для представителей Весов. Что принесет им удачу, так это их креативность и коммуникабельность. Несколько ранних задумок и проектов возобновятся и принесут прибыль в перспективе.

Покупательная способность Весов может быстро возрасти. Представители знака будут чувствовать, что они делают невозможное. В любом случае их таланты обязательно принесут прибыль.

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

Также читайте, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми.

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