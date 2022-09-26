Этим знакам Зодиака на роду написано быть миллионерами

Гороскоп расскажет, какие знаки Зодиака просто рождены стать миллионерами благодаря своим врожденным свойствам и особенностям.

Об этом пишет 0532.

№1 Дева

Удивительной особенностью Дев есть их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии даже стать миллиардерами.

Астрологи говорят о Девах, что к ним просто "липнут деньги". Например, самый богатый человек Украина – Ринат Ахметов является Девой по гороскопу.

№2 Козерог

Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или преследуют большие цели в жизни.

В частности, Джефф Безос – самый богатый человек в мире, родился под знаком Козерога.

№3 Телец

Телец давно считается символом везения, богатства и изобилия, поэтому представители этого знака имеют большие шансы стать богачами.

Под знаком Тельца родился основатель Фейсбука Марк Цукерберг, ставший в 2008 году самым молодым в мире миллиардером. Тогда ему было 24 года.

№4 Рак

Раки часто достигают больших финансовых высот через семью или, другими словами, наследование денег или бизнеса.

Иногда Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности. Например, Илон Маск – Рак по знаку Зодиака.