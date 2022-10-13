Ці знаки Зодіаку розбагатіють у жовтні: ви притягуватимете гроші, мов магніт

Гороскоп на жовтень розповість про три знаки Зодіаку, яким в середині осені шалено щаститиме з грошима, адже вони притягуватимуть їх, мов магнітом.

Телець

Незважаючи на деякі труднощі на роботі, удача ось-ось усміхнеться представникам знаку Телець. Завдяки допомозі Юпітера вони побачать, як їхній прогрес перетвориться на надприбуткові грошові надходження.

З іншого боку, Меркурій допоможе їм створити можливості для спілкування, розширити коло партнерів. Поди їхніх зусиль не змусять себе довго чекати.

Лев

Жовтень не обійдеться без випробувань для уродженців Лева, але в плані фінансів він буде найкращим. Ці виклики спонукатимуть їх перевершити самих себе та запастися енергією для всього, чого вони хочуть досягти.

Прибутки навіть перевищать їхні очікування протягом цього осіннього періоду. Завдяки здатності переконувати, спокушати та красномовно спілкуватися ви досягнете всього, що забажаєте.

Терези

Жовтень видається інтенсивним місяцем для представників Терезів. Що принесе їм удачу, так це їх креативність і комунікабельність. Кілька ранішніх задумок і проектів відновляться і принесуть прибутки в перспективі.

Купівельна спроможність Терезів може швидко зрости. Представники знаку відчуватимуть, що вони роблять неможливе. У будь-якому випадку їхні таланти обов’язково принесуть прибуток.