Эти знаки укажут вам, что пора "завязывать" с алкоголем

Многие из нас могут не осознавать, является ли наше типичное потребление алкоголя умеренным, тяжелым или где-то посередине. Привычки к горячительным напиткам также могут меняться на протяжении всей нашей жизни.

Какие признаки того, что вам нужно прекращать пить спиртное, описали в издании Health.

Управление по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем (SAMHSA) предлагает обращать внимание на определенные тревожные сигналы . Например, признаки чрезмерного употребления алкоголя могут включать один или несколько из следующих признаков:

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