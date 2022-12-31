Чем лучше не похмеляться, чтобы не сделать еще хуже

Похмелье – очень неприятное состояние, из которого хочется выйти как можно скорее. Существует много народных и даже фармацевтических способов избавиться от последствий вчерашнего застолья, но не все они одинаково эффективны. А некоторые даже противопоказаны.

Как лучше не похмеляться, чтобы не сделать себе еще хуже – читайте ниже в нашем материале Styler.

Чем лучше не похмеляться

Самый распространенный народный способ – "стакан рассола", на самом деле не работает. Ведь нет никаких данных, что рассол как-то лечит похмелье.

Была гипотеза, что рассол может облегчить похмелье и обезвоживание вследствие содержания калия и натрия, которые "вымывает" алкоголь, но исследования этого не подтвердили.

Не поможет и "бутылка пива" или "рюмочка" с утра. Конечно, вы можете почувствовать определенное облегчение после того, как выпьете, но это только выброс дофамина.

Таким образом проявления похмелья словно приглушаются и ненадолго вы чувствуете себя лучше. Затем похмелье возвращается, а чтобы преодолеть новую порцию алкоголя, организм затратит еще больше сил.

Медицинские препараты от похмелья не обладают доказанной эффективностью, хотя и могут облегчить некоторые симптомы благодаря регидрации.

Как лучше всего лечить похмелье?

По мнению медиков, простой акт выпивки стакана воды между алкогольными напитками может быть эффективным способом обеспечить организм достаточным количеством жидкости.

"Лучший способ избежать похмелья - это, прежде всего, избегать чрезмерного употребления алкоголя. В противном случае нет надежного способа предотвратить похмелье..." - рекомендуют врачи.

Если все же перебрали

Прогуляйтесь с утра в умеренном темпе. Свежий воздух может ускорить расщепление алкоголя в организме.

Поешьте. Даже если тошнит и ничего не хочется, стоит немного поесть. Но не ешьте жирную, тяжелую, кислую или острую пищу, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Выберите овощной бульон, яйца, молочные продукты, красный перец, бананы, авокадо, запеченный картофель.

Овсяная и рисовая каша, сладости – глюкоза помогает повысить сахар в крови, снижающийся при больших дозах алкоголя.