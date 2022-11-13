Вот что случится с вами, если регулярно пить красное вино

Красное вино – алкогольный напиток, которому приписывают меньше всего вредного воздействия на организм. А некоторые адепты бокала красного сухого называют его даже полезным и едва ли не секретом долголетия.

Что будет, если каждый день выпивать по бокалу красного вина, пишет EatThis.

Вино защитит вас от болезней сердца?

Некоторые исследования говорят, что умеренное потребление (то есть около 150 мл вина ежедневно – один бокал) может уменьшить закупорку артерий, снизить риск высокого кровяного давления и в целом улучшить работу сердца.

Класс соединений в красном вине под названием полифенолы, в частности ресвератрол, кверцетин и катехины, может быть причиной этого преимущества.

Однако важно помнить, что превышение примерно нормы, вероятно, приведет к тому, что все преимущества будут нивелированы. А риск развития сердечных болезней повысится.

Толерантность к алкоголю повысится

Если вы будете регулярно пить вино, то у вас выработается привычка. А потом и повысится толерантность к алкоголю. Это означает, что со временем вам потребуется все больше и больше, чтобы почувствовать тот же уровень желаемого эффекта, например расслабление.

Это увеличивает риск развития алкогольной зависимости. А вместе с ней и риска хронических заболеваний, включая рак, болезни печени или инсульт.

Эффективность лекарства может снизиться

Алкоголь может усилить или ослабить действие лекарства и может привести к побочным эффектам, таким как желудочное кровотечение, резкие изменения артериального давления и судороги.

Считается, что любое количество алкоголя целесообразно избегать, если вы принимаете лекарства.

Поговорите со своим врачом, если у вас есть дополнительные вопросы о вашей схеме лечения.

Алкоголь может способствовать увеличению веса

Вино содержит около 120 калорий в одном бокале. При этом в нем не содержится таких необходимых веществ как ненасыщенные жиры, нежирный белок, насыщенные клеткой углеводы.

Слишком много калорий означает избыток калорий, который способствует увеличению веса.

Это может помочь вам жить дольше

Некоторые исследования говорят, что красное вино может продлить продолжительность жизни и уменьшить риск или помочь предотвратить возникновение хронических заболеваний, включая депрессию и метаболический синдром, если употреблять его в умеренных количествах.

Можно заключить, что потребление красного вина приносит пользу здоровью, если употреблять его в умеренных количествах, но имеет много недостатков, если потреблять его в избытке или в сочетании с лекарствами.