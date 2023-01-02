Ці знаки вкажуть вам, що настав час "зав'язувати" з алкоголем
Скільки алкоголю можна пити (freepik.com)
Багато хто з нас може не усвідомлювати, чи є наше типове споживання алкоголю помірним, важким чи десь посередині. Звички до міцних напоїв також можуть змінюватися протягом усього нашого життя.
Які ознаки того, що потрібно припиняти пити спиртне, описали у виданні Health.
Яка кількість алкоголю вважається помірною?
- Помірне вживання алкоголю визначається як до однієї порції на день для жінок та двох порцій на день для чоловіків. Це рекомендований HHS (Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США) денний максимум.
- Середня ступінь пияцтва означає чотири або більше порцій алкоголю на день для жінок та п'ять або більше порцій алкоголю на день для чоловіків. Зверніть увагу, що ці цифри належать до напоїв, випитих за той самий період часу, наприклад, на вечірці або за вечерею.
- Тяжке вживання алкоголю визначається як вісім або більше порцій на тиждень для жінок або 15 з лишком порцій на тиждень для чоловіків.
Ознаки того, що ви надто багато п'єте
Управління боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами та психічним здоров'ям (SAMHSA) пропонує звертати увагу на певні тривожні сигнали. Наприклад, ознаки надмірного вживання алкоголю можуть включати одну або декілька з таких ознак:
- Ви п'єте більше, аніж планували.
- Ваше вживання алкоголю заважає вашій повсякденній діяльності, зобов'язанням та відносинам.
- Ви продовжуєте пити, навіть якщо це впливає на ваше психічне чи фізичне здоров'я.
- Ваші друзі або члени сім'ї різко коментують ваші пристрасті до алкоголю.
- Ви виявляєте, що вам потрібно випити більше, щоб отримати той самий ефект, що й раніше.
- Ви витрачаєте багато часу на випивку або думаєте про алкоголь.
- Ви не можете кинути пити, навіть, якщо дуже хочете.
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