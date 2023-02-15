ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти средства отмоют противень и формы для выпечки от нагара и жира: есть в каждом доме

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 19:08
Эти средства отмоют противень и формы для выпечки от нагара и жира: есть в каждом доме Как очистить противень и форму для выпечки (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы противень и формы для выпечки не покрывались нагаром и жиром, их нужно мыть сразу после использования. Любое загрязнение на нем можно удалить с помощью народных средств.

Об этом пишет real simple.

Как отчистить противень до блеска

Для эффективной очистки понадобится:

  • пищевая сода;
  • перекись водорода;
  • распылитель;
  • губка для мытья посуды;
  • проволочная губка.

Сначала нужно обильно посыпать содой противень. Далее побрызгать перекисью водорода, пока сода полностью не покроется.

После этого сверху насыпьте еще пищевую соду и снова сбрызните перекисью водорода. Оставьте смесь настояться не менее 4 часов.

Далее тщательно протрите противень губкой, а затем помойте водой. Устойчивые пятна потрите тонкой проволочной губкой. Не тритесь слишком сильно, чтобы не испортить металл.

В конце тщательно помойте противень. Чтобы предотвратить появление новых пятен в будущем, застелите противень алюминиевой фольгой или пергаментом.

Как очистить форму для выпечки

Мягкие силиконовые формы проще всего отмыть с помощью обычного средства для мытья посуды. В глубокую миску или кастрюлю нужно положить форму, добавить моющее средство и налить кипяток так, чтобы вода полностью покрывала форму. Форму нужно оставить в растворе до полного охлаждения воды.

Металлические формы можно легко отмыть с помощью соды. Смазываем форму раствором соды и воды и оставляем на 30-40 минут. Если загрязнение очень сильное, добавляем несколько ложек моющего средства.

Стеклянную форму для выпечки эффективно очистить можно с помощью раствора соды и средства для мытья посуды. Необходимо налить в форму моющее средство, добавить соду и тщательно перемешать.

Смазываем раствором форму и оставляем на 30 минут, после чего промываем под водой.

Раньше мы сообщали, как с помощью простого средства идеально отчистить духовку от жира.

Также мы писали, как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня духовка деко выпечка