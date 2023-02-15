Эти средства отмоют противень и формы для выпечки от нагара и жира: есть в каждом доме
Чтобы противень и формы для выпечки не покрывались нагаром и жиром, их нужно мыть сразу после использования. Любое загрязнение на нем можно удалить с помощью народных средств.
Об этом пишет real simple.
Как отчистить противень до блеска
Для эффективной очистки понадобится:
- пищевая сода;
- перекись водорода;
- распылитель;
- губка для мытья посуды;
- проволочная губка.
Сначала нужно обильно посыпать содой противень. Далее побрызгать перекисью водорода, пока сода полностью не покроется.
После этого сверху насыпьте еще пищевую соду и снова сбрызните перекисью водорода. Оставьте смесь настояться не менее 4 часов.
Далее тщательно протрите противень губкой, а затем помойте водой. Устойчивые пятна потрите тонкой проволочной губкой. Не тритесь слишком сильно, чтобы не испортить металл.
В конце тщательно помойте противень. Чтобы предотвратить появление новых пятен в будущем, застелите противень алюминиевой фольгой или пергаментом.
Как очистить форму для выпечки
Мягкие силиконовые формы проще всего отмыть с помощью обычного средства для мытья посуды. В глубокую миску или кастрюлю нужно положить форму, добавить моющее средство и налить кипяток так, чтобы вода полностью покрывала форму. Форму нужно оставить в растворе до полного охлаждения воды.
Металлические формы можно легко отмыть с помощью соды. Смазываем форму раствором соды и воды и оставляем на 30-40 минут. Если загрязнение очень сильное, добавляем несколько ложек моющего средства.
Стеклянную форму для выпечки эффективно очистить можно с помощью раствора соды и средства для мытья посуды. Необходимо налить в форму моющее средство, добавить соду и тщательно перемешать.
Смазываем раствором форму и оставляем на 30 минут, после чего промываем под водой.
Раньше мы сообщали, как с помощью простого средства идеально отчистить духовку от жира.
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