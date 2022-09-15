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Цей домашній засіб ідеально відчистить духовку від жиру: знадобиться мінімум зусиль та витрат

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Четвер 15 вересня 2022 07:01
Цей домашній засіб ідеально відчистить духовку від жиру: знадобиться мінімум зусиль та витрат Як легко відчистити духовку від жиру (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час використання духовка забруднюється. Швидке та поверхневе чищення ніколи не видалить жирні відкладення та дуже старі пригорілі залишки, які прилипли. Однак, є домашній засіб, який легко з цим впорається.

Про це пише SantePlus.

Зокрема, бруд впливає на роботу духовки, накопичує мікроби та завдає шкоди здоров’ю.

Що знадобиться

Необхідно зробити спеціальну пасту з оцту, харчової соди та краплі засобу для миття посуду. Усі інгредієнти потрібно змішувати обережно, щоб не утворилась велика піна. Потім нанесіть розчин на різні забруднені та обгорілі частини духовки. Залиште принаймні на годину, а краще на ніч. Після закінчення цього часу просто протріть духовку вологою ганчіркою.

Інший спосіб очищення - використання алюмінієвої фольги. Для цього потрібно згорнути алюмінієву фольгу в кульку. Потім змочити невеликою кількістю засобу для миття посуду та протерти скло духовки.

Також зазначимо, щоб усунути залишки бруду в важкодоступних куточках духовки, допоможе пара. Помістіть миску з водою (термостійкою) у розігріту духовку.

Після цього зачекайте, доки пара почне діяти та розпушить усі стійкі відкладення. Потім, коли прилад охолоне, за допомогою вологої губки очистіть його від усіх старих пригорілих залишків їжі.

Як очистити решітку

Часто жир, який застряг у решітках, дуже важко очистити. Однак, позбутися його можна за допомогою великого таза, харчової соди та губки.

Наповніть таз окропом і занурте в нього решітки від духовки. Вони повинні бути повністю занурені. Далі насипте 3 столові ложки соди.

Дайте решіткам просочитися так кілька годин. Потім перевірте їх стан. Якщо ви помітили, що вони все ще трохи жирні, візьміть губку, щоб потерти брудні частини. Після цього промийте їй водою та висушіть.

Раніше ми повідомляли, як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла.

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