RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте

Фото: Лаваш с начинкой послужит отличным перекусом при блекауте (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны украинцы сталкиваются с частыми воздушными тревогами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. Мы должны есть и поддерживать организм, даже в таких условиях.

Диетолог Светлана Фус сообщила, что одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.

Какие начинки могут быть в лаваше

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣

  • вареное куриное или индюшиное филе; ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирные твердые сыры; ⁣ ⁣
  • обезжиренный сыр;⁣⁣⠀
  • жареные грибы; ⁣ ⁣
  • овощи;
  • ⁣⁣любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣
  • хумус; ⁣ ⁣
  • маринованный лук;⁣⁣
  • чеснок (немного); ⁣ ⁣ ⠀

Варианты перекусов

Фус предложила варианты начинок для лаваша. Это могут быть:

  • Творог + зелень + чеснок.
  • Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.⁣⁣⠀
  • Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀
  • Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока ⁣ ⁣ ⠀
  • Творог + банан.

В качестве специй в начинке лучше использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.

Читайте также, как хранить свеклу, чтобы она надолго осталась свежей.

Читайте также о том, какие продукты подешевели в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаутпитание