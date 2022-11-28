Эти варианты перекусов будут идеальны при долгом блэкауте

Во время войны украинцы сталкиваются с частыми воздушными тревогами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. Мы должны есть и поддерживать организм, даже в таких условиях.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой.
Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: ⠀
Фус предложила варианты начинок для лаваша. Это могут быть:
В качестве специй в начинке лучше использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.
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