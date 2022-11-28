UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці варіанти перекусів будуть ідеальні при довгому блекауті

Фото: Лаваш з начинкою стане чудовим перекусом при блекауті (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни українці стикаються з частими повітряними тривогами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. Ми повинні їсти та підтримувати організм, навіть у таких умовах.

Дієтолог Світлана Фус повідомила, що одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.

Які начинки можуть бути в лаваші

Начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику як заготовки: ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣

  • варене куряче або індиче філе; ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирні тверді сири; ⁣ ⁣
  • знежирений сир;⁣⁣⠀
  • смажені гриби; ⁣ ⁣
  • овочі;
  • ⁣⁣будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • риба (особливо філе із нежирних сортів); ⁣ ⁣
  • хумус; ⁣ ⁣
  • маринована цибуля;⁣⁣
  • часник (трохи); ⁣ ⁣ ⠀

Варіанти перекушування

Фус запропонувала варіанти начинок для лаваша. Це можуть бути:

  • Сир + зелень + часник.
  • Курка+листя салату+помідор+діжонська гірчиця.⁣⁣⠀
  • Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.
  • Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.
  • Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка + зубчик часнику ⁣ ⁣ ⠀
  • Сир+банан.

У якості спеції в начинці краще використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.

Читайте також, як зберігати буряк, щоб він надовго залишився свіжим.

Читайте також про те, які продукти подешевшали в Україні .

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаутпитание