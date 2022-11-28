Ці варіанти перекусів будуть ідеальні при довгому блекауті

Під час війни українці стикаються з частими повітряними тривогами, якими не можна нехтувати. І часом у бомбосховищах потрібно провести не одну годину. Ми повинні їсти та підтримувати організм, навіть у таких умовах.
Дієтолог Світлана Фус повідомила, що одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.
Начинкою для лаваша повинні стати продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику як заготовки: ⠀
Фус запропонувала варіанти начинок для лаваша. Це можуть бути:
У якості спеції в начинці краще використовувати мелений чорний перець і сіль. У начинку краще додавати олію, наприклад оливкову.
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