Эти украинские имена украли и перекрутили россияне. Как правильно их произносить

В попытках уничтожить и русифицировать все украинское Россия прибегала к разным методам. Главным "двигателем нации" является язык, поэтому ее россияне меняли в первую очередь. Кроме извлечения литературы, подопечные царей даже меняли украинские имена на свой манер.

Какие имена мы часто произносим неправильно - читайте ниже в материале Styler.

Почему Ганна, а не Анна, и Михайло вместо Михаїла

В 1888 году русский царь Александр III издал указ "О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещении украинскими именами". С тех пор всех новорожденных детей начали записывать на российский манер.

"Детей начали записывать на русский лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, будто эти варианты возникли не под влиянием российского правописания, а церковнославянского языка. Однако вариативность, свойственные суффиксы и формы украинских имен постепенно утрачивались", - рассказывает языковед Екатерина Тимошенко в комментарии LIGA.net.

Важную роль в ассимиляции имен играют суффиксы. Именно с их помощью можно кардинально изменить происхождение имени:

-ік-: Славік, Владік (на украинском это Славик/Славко та Владик)

Славік, Владік (на украинском это Славик/Славко та Владик) -ек-: Марек (на украинском это Марко)

Марек (на украинском это Марко) -ушк-: Аннушка (на украинском - Ганнуся)

Аннушка (на украинском - Ганнуся) -ша-: Маша, Даша, Паша (на украинском - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)

Маша, Даша, Паша (на украинском - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь) -ін-: Крістіна, Каріна (на украинском - Христина/Христя та Карина)

В то же время украинскому языку присущи:

суффикс

-ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик

Петрик, Дмитрик, Тарасик -чик-: Богданчик, Матвійчик

Богданчик, Матвійчик -к-: Іванко, Назарко

Іванко, Назарко закінчення -сь: Івась, Петрусь

Івась, Петрусь -нь: Гринь

Гринь -о: Дмитро, Юрко, Василько

Дмитро, Юрко, Василько -ась: Михась

Михась суфікс -ка-: Даринка, Галинка

Даринка, Галинка -ц-: Дарця, Ірця

Дарця, Ірця -ус-: Ганнуся, Катруся

Ганнуся, Катруся закінчення -а, -я: Віка, Галя, Христя

Віка, Галя, Христя -очк: Оксаночка, Наталочка

Оксаночка, Наталочка -оньк: Віронька

Как украинцам избавиться от российских имен

Очевидно, трудно избавиться в максимально короткий промежуток времени от того, что нам насаждали веками. Вместе с тем, не стоит принудительно переходить на собственно украинские имена.

"Не нужно давить на людей или запрещать им называть детей по-своему. Это наоборот может вызвать сопротивление. Лучше в соответствующих учреждениях объяснять, что на украинском языке есть такие ласковые варианты, как Тетянка, Наталя, Андрійко, которые через столетие российского влияния и уничтожение родного языка вышли из употребления", - советует Екатерина.