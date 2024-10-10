Эти три напитка приводят к расширению вен и отекам на ногах

Варикозное расширение вен является очень распространенным явлением и употребление некоторых напитков может приводить к такому состоянию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Что такое варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен - это отечные, увеличенные и извращенные вены, обычно появляющиеся на ногах, а именно голенях. Варикозные вены могут быть синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными, выступать над поверхностью кожи.

Такое состояние можно распознать по следующим симптомам:

ноющее чувство тяжести в ногах

отеки голеней

боль в ногах

усиление боли после длительного сидения или стояния

зуд вокруг одной или нескольких вен

мышечные судороги в ногах, особенно ночью

сухая, зудящая и тонкая кожа над пораженной веной

ощущение тяжести в ногах, особенно после физических нагрузок или ночью

Воздействие алкоголя

Варикозное расширение вен наиболее часто появляется на ногах, но возможно его появление и на других частях тела. Такое состояние может вызвать боль или чувство тяжести.

Также возможны зуд, изменение цвета тела, шелушение кожи или отеки ног.

Чрезмерное употребление алкоголя является одной из причин развития варикозного расширения вен. Курение и отсутствие физических упражнений может усугубить боль, отеки и пульсацию вен.

Алкоголь разрушает коллаген в стенках вен, что может привести к тому, что тонкие перепонки поднимаются на поверхность кожи на ногах и лице.

Кофе

Людям важно снизить потребление кофеина, если вы замечаете корреляцию между потреблением и дискомфортом в венах. Напитки с кофеином могут расширять кровеносные сосуды и приводить к задержке жидкости.

Сладкие напитки

Употребление слишком большого количества сладких напитков может оказать негативное влияние на общее здоровье.

Сахар поглощает воду, заставляя стенки вен расширяться. Когда уровень сахара в крови нормализуется, вены сокращаются до обычного размера. Однако с течением времени вены теряют свою эластичность и становятся более поврежденными.

В результате они перекачивают кровь менее эффективно, вызывая варикозное расширение вен.

Хирург Марк Уайтли рассказал, что варикозное расширение вен быстро обостряется и влечет за собой ряд долгосрочных проблем, если их не лечить.