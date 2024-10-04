5 лучших напитков на завтрак, которые сжигают жир на животе

Правильное питание и завтрак очень важно для правильного похудения. Есть напитки, которые нужно пить, начиная свой день.

Что нужно пить на завтрак, чтобы сжечь жир на животе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat this, not That.

Какой завтрак лучше для похудения?

Диетолог Эми Гудсон объяснила, что питательный завтрак с высоким содержанием клетчатки, углеводов и белков помогает активизировать ваш метаболизм после ночного голодания.

Этот процесс, называемый термическим эффектом пищи (TEF), предполагает расход энергии на пищеварение и усвоение питательных веществ. Хороший завтрак, особенно с высоким содержанием белка, может повысить скорость метаболизма и способствовать сжиганию жира в течение дня.

В случае, если вы пропускаете завтрак - позже в течение дня вы можете ощущать более сильный голод и потребовать высококалорийной, жирной и сладкой пищи.

5 лучших напитков, сжигающих жир

1. Зеленый чай

Налейте чашку теплого зеленого чая. Он насыщен эпигалокатехингалатом (EGCG), который, как известно, ускоряет метаболизм и запускает процесс сжигания жира, особенно во время тренировок.

Кофеин в зеленом чае обеспечивает легкий стимулирующий эффект, еще больше увеличивая сжигание калорий. Исследования показывают, что сочетание EGCG и кофеина может помочь расщепить накопленный жир, особенно на животе.

Зеленый чай запускает метаболизм (Скриншот)

2. Яблочный уксус

Уксусная кислота является основным ингредиентом яблочного уксуса. Она снижает уровень инсулина и ускоряет метаболизм, что снижает накопление жира. Исследования показывают, что уксусная кислота может помочь снизить накопление жира на животе и подавлять аппетит.

Уксус может улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота, придавая более плоский вид живота, улучшая общее состояние здоровья кишечника.

3. Кофе

Чашка кофе в день может уберечь от жира на животе. Дело в том, что кофеин ускоряет ваш метаболизм и сжигает жир. Утренняя чашка напитка также пробуждает вашу нервную систему, которая сообщает вашим жировым клеткам, что пора расщеплять жир.

"Исследования показывают, что кофеин может увеличить расход энергии и окисление жира, особенно у худых людей, что делает его отличным утренним напитком для потери жира", - сказала диетолог.

Кофе значительно повышает метаболизм (фото: freepik.com)

4. Имбирный чай

Имбирь обладает термогенными свойствами, что означает, что он повышает температуру тела, что, в свою очередь, увеличивает количество сожженных калорий.

Гингерол, активное соединение имбиря, также помогает улучшить пищеварение, уменьшить чувство голода и улучшить обмен веществ. Исследование, опубликованное в журнале "Метаболизм", показало, что употребление имбирного чая повышает ощущение сытости и помогает организму более эффективно сжигать калории.

5. Протеиновый коктейль

Протеиновые коктейли отличные, потому что они сытные и вкусные.

"Утренняя протеиновая коктейль, изготовленная из сывороточного или растительного белка, может помочь ускорить метаболизм благодаря термическому эффекту пищи", - говорит Гудсон.

Насыщение белком первым делом, когда вы просыпаетесь, может уменьшить тягу к сладкому, добиться целевой потери жира и помочь сохранить мышцы. Это все необходимые ингредиенты, когда речь заходит о растапливании жира на животе.

Протеиновый коктейль обеспечит вас белком (Скриншот)