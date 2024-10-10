Ці три напої призводять до розширення вен та набряків на ногах

Варикозне розширення вен є надзвичайно поширеним явищем і вживання деяких напоїв можуть призводити до такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Що таке варикозне розширення вен

Варикозне розширення вен - це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках. Варикозні вени можуть бути синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими, виступати над поверхнею шкіри.

Такий стан можна розпізнати за такими симптоми:

ниюче відчуття важкості в ногах

набряки гомілок

біль у ногах

посилення болю після тривалого сидіння або стояння

свербіж навколо однієї або кількох вен

м'язові судоми в ногах, особливо вночі

суха, свербляча і тонка шкіра над ураженою веною

відчуття важкості в ногах, особливо після фізичних навантажень або вночі

Вплив алкоголю

Варикозне розширення вен найчастіше з’являється на ногах, але можлива його поява і на інших частинах тіла. Такий стан може викликати біль або відчуття тяжкості.

Також можливі свербіж, зміна кольору тіла, лущення шкіри або набряки ніг.

Надмірне вживання алкоголю є одним із причин розвитку варикозного розширення вен. Куріння та відсутність фізичних вправ може посилити біль, набряки та пульсацію вен.

Алкоголь руйнує колаген у стінках вен, що може призвести до того, що тонкі перетинки піднімаються до поверхні шкіри на ногах і обличчі.

Кава

Людям важливо зменшити споживання кофеїну, якщо ви помічаєте кореляцію між споживанням і дискомфортом у венах. Напої з кофеїном можуть розширювати кровоносні судини та призводити до затримки рідини.

Солодкі напої

Вживання занадто великої кількості солодких напоїв може мати негативний вплив на загальне здоров’я.

Цукор поглинає воду, змушуючи стінки вен розширюватися. Коли рівень цукру в крові нормалізується, вени скорочуються до свого звичайного розміру. Однак з часом вени втрачають свою еластичність і стають більш пошкодженими.

В результаті вони перекачують кров менш ефективно, викликаючи варикозне розширення вен.

Хірург Марк Уайтлі розповів, що варикозне розширення вен швидко загострюється та спричиняє низку довгострокових проблем, якщо їх не лікувати.