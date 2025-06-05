Эти традиционные украинские продукты почти невозможно найти в США: какая причина?

Украинская кухня богата уникальными продуктами, которые формировались веками. Однако для украинцев, проживающих в США, найти некоторые из них - настоящий вызов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие именно это продукты и в чем кроются причины их отсутствия в Америке.

Гречка (гречневая крупа)

Гречка - один из самых любимых продуктов в Украине, известная своей питательностью и пользой для здоровья. В США она не является популярной, и часто ее можно найти только в специализированных магазинах или по завышенным ценам.

Это связано с тем, что гречка не входит в традиционный американский рацион, а также из-за ограниченного импорта и низкого спроса. Многим украинцам приходится заказывать гречку онлайн или привозить ее из поездок домой.

Отсутствие за границей гречки - постоянная жалоба украинцев (фото: Freepik.com)

Сметана

Сметана является неотъемлемой частью многих украинских блюд. В США, хотя и присутствуют кисломолочные продукты, сметана с характерным вкусом и консистенцией встречается редко.

Местные аналоги часто имеют другой вкус из-за различий в технологии производства и использовании стабилизаторов. Поэтому приготовление борща или вареников без настоящей сметаны для эмигрантов часто теряет свою аутентичность.

Ряженка

Ряженка - уникальный украинский кисломолочный напиток, изготовленный из запеченного молока. В США она практически неизвестна, и найти ее в магазинах почти невозможно.

Это связано с отсутствием традиции потребления подобных продуктов и сложностью в производстве.

Ряженку трудно найти за пределами Украины (фото: Freepik.com)

Квашеная капуста

Квашеная капуста - традиционное украинское блюдо, богатое витаминами. В США ее можно найти, но часто она имеет другой вкус из-за добавления специй, таких как тмин, что не характерно для украинского рецепта.

Это делает его менее привлекательным для тех, кто привык к аутентичному вкусу. К тому же, процесс натурального брожения здесь не всегда соблюдается, что влияет на качество и пользу продукта.

Мягкий сыр

Мягкий сыр - основа многих украинских блюд, таких как сырники. В США его аналоги, такие как "cottage cheese" или "ricotta", имеют другую текстуру и вкус. Это затрудняет приготовление традиционных блюд по аутентичным рецептам.

Американские аналоги мягкого сыра не очень напоминают украинский вкус (фото: Freepik.com)

Квас

Квас - натуральный ферментированный напиток из ржаного хлеба, хорошо известный всем украинцам.

В США продаются только пастеризованные или газированные версии, которые совсем не напоминают домашний квас из бочки. Настоящий вкус знаком разве что эмигрантам или ценителям восточноевропейской кухни.

Соленое сало

Соленое сало - настоящий символ украинской кухни, который трудно представить вне контекста национальной культуры.

В США его практически невозможно найти в классическом виде - свежезасоленное, с чесноком и перцем. Часто местные воспринимают сало как экзотику или вообще как непригодный к употреблению продукт.

Сало в США есть, но не соленое (фото: Freepik.com)