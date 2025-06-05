Ці традиційні українські продукти майже неможливо знайти в США: яка причина?

Українська кухня багата на унікальні продукти, які формувалися століттями. Проте для українців, які мешкають у США, знайти деякі з них - справжній виклик.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме це продукти та у чому криються причини їх відсутності в Америці.

Гречка (гречана крупа)

Гречка - один із найулюбленіших продуктів в Україні, відома своєю поживністю та користю для здоров’я. У США вона не є популярною, і часто її можна знайти лише в спеціалізованих магазинах або за завищеними цінами.

Це пов’язано з тим, що гречка не входить до традиційного американського раціону, а також через обмежений імпорт і низький попит. Багатьом українцям доводиться замовляти гречку онлайн або привозити її з поїздок додому.

Відсутність за кордоном гречки - постійна скарга українців (фото: Freepik.com)

Сметана

Сметана є невід’ємною частиною багатьох українських страв. У США, хоча і присутні кисломолочні продукти, сметана з характерним смаком і консистенцією зустрічається рідко.

Місцеві аналоги часто мають інший смак через відмінності в технології виробництва та використанні стабілізаторів. Тому приготування борщу або вареників без справжньої сметани для емігрантів часто втрачає свою автентичність.

Ряжанка

Ряжанка - унікальний український кисломолочний напій, виготовлений із запеченого молока. У США вона практично невідома, і знайти її в магазинах майже неможливо.

Це пов’язано з відсутністю традиції споживання подібних продуктів та складністю у виробництві.

Ряжанку важко знайти за межами України (фото: Freepik.com)

Квашена капуста

Квашена капуста - традиційна українська страва, багата на вітаміни. У США її можна знайти, але часто вона має інший смак через додавання спецій, таких як кмин, що не характерно для українського рецепту.

Це робить її менш привабливою для тих, хто звик до автентичного смаку. До того ж, процес натурального бродіння тут не завжди дотримується, що впливає на якість і користь продукту.

М'який сир

М'який сир - основа багатьох українських страв, таких як сирники. У США його аналоги, як-от "cottage cheese" або "ricotta", мають іншу текстуру та смак. Це ускладнює приготування традиційних страв за автентичними рецептами.

Американські аналоги м'якого сиру не дуже нагадують український смак (фото: Freepik.com)

Квас

Квас - натуральний ферментований напій із житнього хліба, добре відомий усім українцям.

У США продаються лише пастеризовані або газовані версії, які зовсім не нагадують домашній квас із бочки. Справжній смак знайомий хіба що емігрантам або поціновувачам східноєвропейської кухні.

Солоне сало

Солоне сало - справжній символ української кухні, який важко уявити поза контекстом національної культури.

У США його практично неможливо знайти у класичному вигляді - свіжозасолене, з часником і перцем. Часто місцеві сприймають сало як екзотику або взагалі як непридатний до вживання продукт.

Сало в США є, але не солоне (фото: Freepik.com)