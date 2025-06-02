10 мифов об Украине, в которые до сих пор верят американцы

Несмотря на войну, TikTok и десятки статей в The New York Times, в Америке до сих пор существует куча мифов об Украине. "У вас в Киеве еще танки на улицах?" - спрашивают они украинцев, и после этого хочется одновременно смеяться и плакать. Часть из этих мифов бессмысленна, часть - оскорбительна, а некоторые просто смешны.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 самых распространенных мифов об Украине, в которые до сих пор верят американцы.

В Украине холодно 365 дней в году

Возможно, кто-то путает нас с Сибирью. Но у нас есть лето. Реальное. С жарой, арбузами и морем. В Киеве +35 градусов в июле - нормальный сценарий, а не "анормальное потепление".

Мы все говорим на русском

Это любимый тезис "экспертов", которые были в Украине в сериале "Chernobyl". Нет, большинство украинцев говорит на украинском. Более того - чем дальше идет война, тем меньше русского в публичном пространстве. И это не о политике - это о достоинстве.

У нас до сих пор нет цивилизации

"У вас там вообще есть Starbucks?" - спрашивает иногда тот, кто никогда не видел киевских кофеен. Спойлер: наши бариста могут разнести любой американский латте в пух и прах. У нас PayPass уже тогда работал, когда в некоторых штатах еще писали чеки от руки.

Мы не ходим между бетонных коробок из сериала "The Americans", где все в депрессивных тонах. Посмотрите на Львов, Харьков или Одессу - это не "после СССР", это Европа. С балконами, террасами, фестивалями и айтишниками.

Все украинцы - фермеры

"Ваша страна же аграрная, да?" - это как сказать, что все американцы - ковбои. Да, у нас крутая аграрка. Но мы еще и IT-нация, у нас есть стартапы, банкинг лучше, чем в США, и молодежь, которая не только копает и сажает картошку, но и собирает дроны.

Украинцы и русские - братские народы, только немного другие

Это самое болезненное. Мы не "почти русские". У нас другой язык, история, культура, менталитет, герои, боль, шутки, традиции. Мы - украинцы. И это не версия 2.0 России. Это отдельная и очень достойная история.

У нас воюют "бедные ребята с автоматиками"

Нет, у нас воюют серьезные люди с дронами, ИИ и хакерскими навыками. Украинская армия - это не мужики в кирзаках, а мотивированные воины с невероятной подготовкой. Это еще и операции кибервойны, аналитика по данным спутников, технологии, которые Пентагону еще только снятся.

У нас самые крутые банки в смартфоне

Пока в некоторых штатах до сих пор платят чеками, у нас бабушка на базаре принимает Apple Pay. Приложение "Дія" - это не фантастика, а наш ежедневный инструмент.

В украинском языке больше слов, чем в английском

И мы можем сказать "грустный", "расстроенный", "унылый", "невеселый", "унылый", "в печали", "в печали" - и это еще не все. А еще у нас есть слово "сосуществование", и оно касается всего, кроме России.

Украинская кухня - это не только борщ

Да, борщ - топ. Но попробуйте банош, форшмак, уху, вареники, холодец (только осторожно) и деруны со шкварками. И тогда спросите себя, действительно ли вам нужен еще один чизбургер.

Украинки - не "mail order brides"

Это стереотип еще с 90-х, и он должен умереть уже. Украинки - это предпринимательницы, ученые, военные, волонтеры. Они не ищут мужчину из Техаса. Они ищут адекватность и уважение. Где бы ты ни жил.