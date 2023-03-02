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Эти тонкости могут помешать вам получить субсидию: на что обращать внимание

Эти моменты могут не дать вам оформить субсидию (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Субсидия - это оптимальная помощь для тех, кто в силу определенных обстоятельств не может оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Тем не менее гражданам нужно быть очень внимательными при оформлении всех документов.

Какие тонкости нужно учесть при заполнении и проверке необходимых бумаг - подробнее читайте в материале Styler.

Можно ли получить субсидию с задолженностью

Перед подачей заявления на оформление субсидии необходимо убедиться, что у вас нет задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев. Также субсидию не оформят, если долг составляет более 680 гривен.

В таких случаях вам необходимо погасить долг, и тогда можно заниматься оформлением документов. Однако есть случаи, когда даже с задолженностью вы все равно имеете право на субсидию.

  • Задолженность за услугу по поставке и распределению природного газа при отсутствии счетчиков газа.
  • Наличие документального подтверждения оплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации.
  • Обжалование потребителем задолженности в порядке в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.

"Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где должен быть указан перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность по оплате", - объясняют в Пенсионном фонде.

Что делать, если в декларации на субсидию ошибка

Для назначения жилищной субсидии гражданин, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, обязательно представляет декларацию. Если в декларации обнаруживается ошибка, уполномоченный орган должен известить заявителя об этом.

Как это исправить

  • Если данные нуждаются в изменениях или уточнениях, вам нужно подать новую декларацию.
  • Если какая-либо информация была просто пропущена, дополните уже имеющуюся декларацию.

Ошибку можно исправить в течение 30 календарных дней с даты подачи документов.

Продлить этот срок можно в случае болезни заявителя, чему есть документальное подтверждение.

Если ошибку так и не исправят, заявление на субсидию отклоняют, а самому заявителю сообщают об этом в течение трех дней. Обычно это делается путем вручения соответствующего документа. Однако во время действия военного положения украинцев могут оповещать в телефонном режиме.

Раньше мы подробно рассказывали, как оформить субсидию в Украине во время войны.

Читайте также, кого с украинцев могут обязать вернуть субсидии.

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