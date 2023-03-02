Эти тонкости могут помешать вам получить субсидию: на что обращать внимание

Субсидия - это оптимальная помощь для тех, кто в силу определенных обстоятельств не может оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Тем не менее гражданам нужно быть очень внимательными при оформлении всех документов.
Какие тонкости нужно учесть при заполнении и проверке необходимых бумаг - подробнее читайте в материале Styler.
Перед подачей заявления на оформление субсидии необходимо убедиться, что у вас нет задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев. Также субсидию не оформят, если долг составляет более 680 гривен.
В таких случаях вам необходимо погасить долг, и тогда можно заниматься оформлением документов. Однако есть случаи, когда даже с задолженностью вы все равно имеете право на субсидию.
"Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где должен быть указан перечень тех услуг, по которым отсутствует задолженность по оплате", - объясняют в Пенсионном фонде.
Для назначения жилищной субсидии гражданин, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, обязательно представляет декларацию. Если в декларации обнаруживается ошибка, уполномоченный орган должен известить заявителя об этом.
Как это исправить
Ошибку можно исправить в течение 30 календарных дней с даты подачи документов.
Продлить этот срок можно в случае болезни заявителя, чему есть документальное подтверждение.
Если ошибку так и не исправят, заявление на субсидию отклоняют, а самому заявителю сообщают об этом в течение трех дней. Обычно это делается путем вручения соответствующего документа. Однако во время действия военного положения украинцев могут оповещать в телефонном режиме.
Раньше мы подробно рассказывали, как оформить субсидию в Украине во время войны.
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