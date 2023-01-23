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Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение

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Украина, Понедельник 23 января 2023 15:28
Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение Как получить субсидию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Субсидия - это адресная помощь, предоставляемая для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта программа поддержки достаточно успешно действует в Украине уже несколько лет, и все больше граждан к ней обращаются.

Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать сейчас - подробнее читайте в материале Styler.

Как оформить субсидию

Для того чтобы получить государственную помощь, нужно подать ряд документов, которые докажут, что вы действительно в ней нуждаетесь. Оформление субсидии можно организовать двумя путями: через местный ЦНАП или в приложении "Дія".

Чтобы сделать это через приложение, нужно:

  • открыть раздел "Услуги" и выбрать опцию "Заявление на субсидию"
  • ответить на ряд вопросов, уточняющих ваше текущее положение и субсидию, которую вы хотите получать
  • заполнить информацию о характеристике жилого помещения или дома
  • заполнить данные о доходах, наличии транспортного средства, имущества, валюты, алиментов, депозитов и недвижимости
  • загрузить копии необходимых документов

Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение

Оформление субсидии в 2023 году (фото: unian.ua)

Если обращаетесь в местный орган соцзащиты физически, нужно предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

При необходимости могут быть также добавлены другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса. Такой же порядок действует и для ВПЛ.

В каком случае субсидию не назначают

Существует ряд ситуаций, когда финансовую поддержку от государства вы не получите:

  • общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, 230 - для индивидуальных домов
  • семья имеет собственный транспорт, которому не менее 5 лет с даты выпуска
  • в семье есть лица, достигшие совершеннолетия на начало периода выплат и эти лица не имеют другой помощи, получают зарплату меньше минимальной

Кроме того, субсидию не назначают, если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован на жилой площади сам, имея родителей.

О каких изменениях нужно уведомлять госорганы

Если вы уже получаете субсидию и в вашей семье произошли определенные изменения, о них нужно уведомить соответствующие службы. Имея новые данные, социальные работники обновят информацию о вас и, возможно, пересмотрят размер и получение пособия.

Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение

На получение субсидии могут рассчитывать люди льготных категорий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О чем нужно сообщить:

  • смены состава зарегистрированных членов в жилом помещении
  • изменения социального статуса членов домохозяйства
  • изменения в составе семьи члена домохозяйства
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления
  • изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом
  • смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения
  • наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии

Ранее мы рассказывали, увеличится ли минимальная зарплата украинцев в 2023 году.

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