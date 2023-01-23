Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение
Субсидия - это адресная помощь, предоставляемая для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта программа поддержки достаточно успешно действует в Украине уже несколько лет, и все больше граждан к ней обращаются.
Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать сейчас - подробнее читайте в материале Styler.
Как оформить субсидию
Для того чтобы получить государственную помощь, нужно подать ряд документов, которые докажут, что вы действительно в ней нуждаетесь. Оформление субсидии можно организовать двумя путями: через местный ЦНАП или в приложении "Дія".
Чтобы сделать это через приложение, нужно:
- открыть раздел "Услуги" и выбрать опцию "Заявление на субсидию"
- ответить на ряд вопросов, уточняющих ваше текущее положение и субсидию, которую вы хотите получать
- заполнить информацию о характеристике жилого помещения или дома
- заполнить данные о доходах, наличии транспортного средства, имущества, валюты, алиментов, депозитов и недвижимости
- загрузить копии необходимых документов
Оформление субсидии в 2023 году (фото: unian.ua)
Если обращаетесь в местный орган соцзащиты физически, нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии
При необходимости могут быть также добавлены другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса. Такой же порядок действует и для ВПЛ.
В каком случае субсидию не назначают
Существует ряд ситуаций, когда финансовую поддержку от государства вы не получите:
- общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, 230 - для индивидуальных домов
- семья имеет собственный транспорт, которому не менее 5 лет с даты выпуска
- в семье есть лица, достигшие совершеннолетия на начало периода выплат и эти лица не имеют другой помощи, получают зарплату меньше минимальной
Кроме того, субсидию не назначают, если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован на жилой площади сам, имея родителей.
О каких изменениях нужно уведомлять госорганы
Если вы уже получаете субсидию и в вашей семье произошли определенные изменения, о них нужно уведомить соответствующие службы. Имея новые данные, социальные работники обновят информацию о вас и, возможно, пересмотрят размер и получение пособия.
На получение субсидии могут рассчитывать люди льготных категорий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
О чем нужно сообщить:
- смены состава зарегистрированных членов в жилом помещении
- изменения социального статуса членов домохозяйства
- изменения в составе семьи члена домохозяйства
- изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом
- смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения
- наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии
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