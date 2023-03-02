Ці тонкощі можуть завадити вам отримати субсидію: на що звертати увагу

Субсидія - це оптимальна допомога для тих, хто через певні обставини не може сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Проте громадянам потрібно бути дуже уважними під час оформлення всіх документів.
Які тонкощі потрібно врахувати під час заповнення та перевірки необхідних паперів - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Перед подачею заяви на оформлення субсидії вам потрібно переконатися, що у вас немає заборгованості по сплаті комунальних послуг понад три місяці. Також субсидію не оформлять, якщо борг складає більше ніж 680 гривень.
У таких випадках вам необхідно сплатити борг, і тоді можна займатися оформленням документів. Проте є випадки, коли навіть із заборгованістю ви все одно маєте право на субсидію.
"Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв'язку із заборгованістю, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати", - пояснюють у Пенсійному фонді.
Для призначення житлової субсидії громадянин, крім заяви та документів, що посвідчують особу, обов'язково подає декларацію. Якщо в декларації виявляють помилку, уповноважений орган має сповістити заявника про це.
Як це виправити
Помилку можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів.
Подовжити цей термін можна у випадку хвороби заявника, чому є документальне підтвердження.
Якщо помилку так і не виправлять, тоді заяву на субсидію відхиляють, а самому заявнику повідомляють про це протягом трьох днів. Зазвичай роблять це шляхом вручення відповідного документу. Проте під час дії воєнного стану українців можуть повідомляти в телефонному режимі.
Раніше ми детально розповідали, як оформити субсидію в Україні під час війни.
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