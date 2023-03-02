Ці тонкощі можуть завадити вам отримати субсидію: на що звертати увагу

Чи можна отримати субсидію із заборгованістю

Перед подачею заяви на оформлення субсидії вам потрібно переконатися, що у вас немає заборгованості по сплаті комунальних послуг понад три місяці. Також субсидію не оформлять, якщо борг складає більше ніж 680 гривень.

У таких випадках вам необхідно сплатити борг, і тоді можна займатися оформленням документів. Проте є випадки, коли навіть із заборгованістю ви все одно маєте право на субсидію.

Заборгованість за послугу з постачання та розподілу природного газу в разі відсутності лічильників газу.

Наявність документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію

Оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку протягом двох місяців з початку опалювального сезону.

"Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв'язку із заборгованістю, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати", - пояснюють у Пенсійному фонді.

Що робити, якщо в декларації на субсидію помилка

Для призначення житлової субсидії громадянин, крім заяви та документів, що посвідчують особу, обов'язково подає декларацію. Якщо в декларації виявляють помилку, уповноважений орган має сповістити заявника про це.

Як це виправити

Якщо дані потребують змін або уточнень, вам потрібно подати нову декларацію.

Якщо якась інформація була просто пропущена, доповніть вже наявну декларацію.

Помилку можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів.

Подовжити цей термін можна у випадку хвороби заявника, чому є документальне підтвердження.

Якщо помилку так і не виправлять, тоді заяву на субсидію відхиляють, а самому заявнику повідомляють про це протягом трьох днів. Зазвичай роблять це шляхом вручення відповідного документу. Проте під час дії воєнного стану українців можуть повідомляти в телефонному режимі.