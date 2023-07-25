Эти способы помогут вам отстирать белые носки без усилий

Белые носки непросто отстирать в стиральной машине, так как затоптанная черная подошва никак не хочет возвращаться к своему первоначальному виду. Но это вполне реально.

О способах, как быстро отстирать белые носки - читайте в материале Styler.

Пищевая сода

Пищевая сода - универсальное средство, которое используют для приготовления выпечки, уборки, в качестве удобрения и т. д. Это средство удаляет стойкие пятна и отбеливает вещи. Носки станут чистыми всего за одну стирку.

Замочите вещи в теплой воде с содой и оставьте на несколько часов. После выстирайте их в стиральной машине, насыпав еще немного соды и носки будут как новенькие.

Хозяйственное мыло

Это мыло можно увидеть дома у каждой бабушки, поскольку они знают, что оно легко поможет избавиться от любых пятен.

Намыльте влажные носки по всей поверхности (тереть не надо). Положите их в полиэтиленовый пакет. Оставьте на ночь и утром постирайте привычным для вас способом.

Средство для мытья посуды

Жидкое средство хороший помощник не только на кухне. Чтобы легко очистить белые носки, наполните раковину теплой водой, добавьте это средство и оставьте на ночь. Утром постирайте в машинке.

Лимонный сок

Лимонный сок способен бороться со сложными пятнами, при этом сохраняя первоначальный вид вещей.

Смешайте воду и свежий лимонный сок. Поместите в смесь носки на несколько часов. Если пятна не исчезают полностью, потрите их лимонным соком и стиральным порошком, после чего положите в машинку.

Микроволновая печь

Возьмите носки, положите в миску с водой и добавьте немного моющего средства для белых тканей.

Поставьте миску с носками в микроволновку на среднюю или низкую мощность примерно на 10 минут. После этого постирайте их в машинке.