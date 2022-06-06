Як очистити плями трави з одягу: прості та ефективні способи

Прогулянка на природі або пікнік на дачі може затьмаритися зіпсованим одягом. Плями від свіжої трави міцно в'їдаються в тканину, особливо в джинсові й простий порошок з цим не справляється.

Як прибрати плями трави з одягу і врятувати улюблені джинси - читайте в матеріалі нижче.

Важливі правила:

1. Свіжі плями видалити буде легше, ніж старі. Тому займіться пранням відразу, після повернення додому.

2. Такі плями не можна терти серветкою або ганчіркою - зробіть тільки гірше, бруд буде сильніше вбиратися в волокна.

3. Перед видаленням плями випробуйте обраний засіб на непомітній ділянці одягу.

Окропу

Допомагає при свіжому забрудненні травою на джинсовій тканині. Натягніть забруднену тканину над раковиною, ванною або тазиком. Рясно полийте пляму окропом. А потім виперіть у звичайному режимі.

Господарське мило

Намильте пляма рясно господарським милом з гарячою водою. Можна мило подрібнити та розвести в невеликій кількості води, а потім суміш нанести на пляму. Потім потріть пляму щіткою або жорсткою губкою, а через 20 хвилин просто виперіть джинси звичайним способом.

Мило і нашатирний спирт

Цей спосіб допомагає впоратися навіть зі старим плямою від трави. Візьміть 250 мл теплої води, додайте туди 1 ч.ложку нашатирного спирту і нанесіть на тканину. Залиште на 15-20 хвилин.

Потім рясно натріть місце господарським малому або милом для видалення плям. І замочіть в гарячій воді ще хвилин на 20. А потім виперіть.

Перекис водню

Цей спосіб підходить тільки для одягу світлих відтінків, бо перекис зніме весь темний барвник. Рясно налийте перекис на пляму. Потріть і залиште на 5-7 хвилин. А потім виперіть.