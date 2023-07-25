Ці способи допоможуть вам відіпрати білі шкарпетки без зусиль

Білі шкарпетки непросто відіпрати у пральній машині, оскільки затоптана чорна підошва ніяк не хоче повертатися до свого початкового вигляду. Однак виправити цю ситуацію цілком реально.

Про способи, як швидко відіпрати білі шкарпетки - читайте в матеріалі Styler.

Харчова сода

Харчова сода - універсальний засіб, який використовують для приготування випічки, прибирання, як добриво тощо. Цей засіб видаляє стійкі плями та відбілює речі. Шкарпетки стануть чистими всього за одне прання.

Замочіть речі у теплій воді зі содою та залиште на кілька годин. Після виперіть їх у пральній машині, насипавши ще трішки соди та шкарпетки будуть як новенькі.

Господарське мило

Це мило можна побачити вдома в кожної бабусі, оскільки вони знають, що воно легко допоможе позбутись будь-яких плям.

Намильте вологі шкарпетки по всій поверхні (терти не треба).Покладіть їх в поліетиленовий пакет. Залиште на ніч та вранці виперіть звичним для вас способом.

Засіб для миття посуду

Рідкий засіб є хорошим помічником не лише на кухні. Для того, щоб легко очистити білі шкарпетки, наповніть раковину теплою водою, додайте цей засіб та залиште на ніч. Вранці виперіть в машинці.

Лимонний сік

Лимонний сік здатний боротись зі складними плямами при цьому зберігаючи первісний вигляд речей.

Змішайте воду та свіжий лимонний сік. Помістіть у суміш шкарпетки на кілька годин. Якщо після цього плями не зникають повністю, потріть їх лимонним соком та пральним порошком, після чого покладіть в машинку.

Мікрохвильова піч

Візьміть шкарпетки, покладіть їх у миску з водою та додайте трохи миючого засобу для білих тканин.

Поставте миску зі шкарпетками в мікрохвильовку на середню або низьку потужність приблизно на 10 хвилин. Після цього виперіть їх в машинці.